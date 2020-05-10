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  • На Печерске горела баня на 20-м этаже жилого дома. Жильцов эвакуировали
10 мая 2020, воскресенье, 09:19 1630
Политика 2020-05-10T10:30:02+03:00
Українські Новини
На Печерске горела баня на 20-м этаже жилого дома. Жильцов эвакуировали

На Печерске горела баня на 20-м этаже жилого дома. Жильцов эвакуировали

Надежда Комендантова
Пожар, Печерск, ГосЧС, Пожар в Киеве, Пожар в небоскребе
Пожар на Печерске. Фото: Фото: ГСЧС
Пожар на Печерске. Фото: Фото: ГСЧС

В Печерском районе Киева в субботу произошел пожар в многоквартирном доме по ул. Драгомирова, 17.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям

Сообщение по пожаре поступило в ГСЧС в 18:23. Спасатели установили, что пожар возник в бане квартиры на 20-м этаже 29-этажного жилого дома. Пожар сопровождался сильным задымлением.

Еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений в доме была включена система оповещения о пожаре, поэтому почти все жители многоэтажки вышли самостоятельно на улицу.

"Спасатели сразу приступили к тушению пожара и эвакуации людей. В 19:12 пожар на площади 20 кв.м был локализован, а 19:17 ликвидирован. Во время тушения пожара были выведены на безопасное расстояние 4-х человека, которые находились в квартире, где возник пожар,", - сказано в сообщении.

На месте было задействовано 7 единиц основной и специальной техники и 30 человек личного состава Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве.

Пострадавших в результате пожара нет. Причины возгорания устанавливаются правоохранительными органами.

Пожар на Печерске. Фото: Фото: ГСЧСПожар на Печерске. Фото: Фото: ГСЧС

Как сообщали Українські Новини, в Украине в зоне отчуждения вспыхнули масштабные пожары, в ходе которых сгорели 39 домов, и до сих пор наблюдают очаги тления.

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