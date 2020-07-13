У Чернівцях горить фабрика з виробництва взуття

У Чернівцях загорілось виробниче приміщення з виготовлення взуття та гумових виробів. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"13 липня в ДСНС надійшла інформація, що у місті Чернівці, вул. Прутська 29, на 3-му і 4-му поверхах чотириповерхової будівлі виробничого ТОВ Розма виникла пожежа. Площа пожежі становить близько 2 тисяч квадратних метрів", — сказано в повідомленні.

За попередніми даними, жертв і постраждалих немає. До гасіння пожежі залучено 30 рятувальників і 9 одиниць техніки.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Києві кілька вулиць залишилися без світла через пожежу на електроопорі.

Також у багатоповерхівці на Троєщині сталася пожежа.