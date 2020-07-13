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13 июля 2020, понедельник, 15:01 287
Общество 2020-07-13T15:45:28+03:00
Українські Новини
В УПЦ (КП) не будут проводить крестный ход в честь Крещения Руси

В УПЦ (КП) не будут проводить крестный ход в честь Крещения Руси

Кира Молчанова
Церковь, УПЦ КП, Крещение Руси, Крестный ход, карантин в Украине
Андреевская церковь. Фото: Zagranitsa.com
Андреевская церковь. Фото: Zagranitsa.com

Вслед за Православной церковью Украины (в каноническом единстве со Вселенским патрирхатом, ПЦУ), а также УПЦ Московского патриархата, Украинская православная церковь (Киевского патриархата) не планирует проведение крестного хода во время празднования 1032-летия Крещения Руси из-за карантина.

Об этом Українським Новинам сообщили в УПЦ (КП).

"Крестного хода не будет, это понятно. Из-за карантина", - сказали в УПЦ.

Кроме того, на данный момент неизвестно, будут ли священники УПЦ КП проводить молебен у памятника равноапостольному князю Владимиру в годовщину Крещения Руси.

Как сообщали Українськi Новини, в поминальное воскресенье-2020 священники ПЦУ не проводили службу на кладбищах.

Ранее ПЦУ призывала прихожан не целовать иконы.

Кроме того, Украинская православная церковь (в каноническом единстве с Московским патриархатом) не освящала паски онлайн.

Но в прошлом году в крестном ходе в центре Киева, организованном Православной церквью Украины (в каноническом единстве со Вселенским патрирхатом, ПЦУ), приняли участие около 10 тыс. прихожан.

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