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22 апреля 2020, среда, 11:45 256
Политика 2020-04-22T11:49:42+03:00
Українські Новини
Поминальное воскресенье-2020. Священники ПЦУ не будут проводить службу на кладбищах

Поминальное воскресенье-2020. Священники ПЦУ не будут проводить службу на кладбищах

Анна Рудык
Кладбище, Кладбища, ПЦУ, карантин в Украине, поминальные дни
Кладбище. pixabay
Кладбище. pixabay

Священники Православной церкви Украины не будут совершать поминальную службу на кладбищах в поминальное воскресенье 26 апреля, поскольку поминальные дни рекомендует перенести Минздрав из-за карантина.

Об этом Українським Новинам сообщили в пресс-службе ПЦУ.

"Есть решение Синода. Наши священники не будут нарушать карантин и будут выполнять решение Синода", - сказал отец Михаил.

По его словам, Синод решил перенести поминальное воскресенье на более поздний срок из-за карантина, а именно на 6 июня.

Это также касается и верующих.

Если будет смягчение карантина, то 6 июня будет отправляться поминальная служба на кладбищах.

Как сообщали Українськi Новини, с 18 апреля в Киеве будет ограничен доступ ко всем городским кладбищам из-за карантина в связи с коронавирусом. В Винницкой области поминальные дни перенесены на 6 июня.

Тем временем Киев уже перенес поминальные дни на 6 июня из-за карантина в связи с коронавирусом во избежание резкого повышения уровня заболеваемости коронавирусом после массового посещения кладбищ.

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