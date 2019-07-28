В Киеве завершился крестный ход ПЦУ во главе с Епифанием в честь дня Крещения Руси

Около 10 тыс. прихожан Православной церкви Украины (в каноническом единстве со Вселенским патрирхатом, ПЦУ) завершили крестный ход в центре Киева.

В мероприятии приняли участие множество священников и сторонников ПЦУ из разных регионов Украины.

Большое количество верующих присоединилось к шествию возле Михайловского собора, а также по ходу следования колонны.

Также вместе с прихожанами шли бывший Президент Петр Порошенко и лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

Патрульные полицейские оценили общее количество людей на мероприятии в 10 тыс. человек.

Действо продлилось около получаса и завершилось в 12:00 возле памятника князю Владимиру Великому.

На данный момент на Владимирской горке предстоятель ПЦУ, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний проводит торжественный молебен по случаю годовщины Крещения Руси.

Предстоятель Православной церкви Украины (в каноническом единстве со Вселенским патрирхатом, ПЦУ), митрополит Киевский и всея Украины Епифаний поздравил украинцев с 1031-й годовщиной Крещения Украины-Руси.

Об этом говорится на странице митрополита в соцсети facebook, передают Українські Новини.

"Кто искренне стремится познать истину и воплотить ее в жизнь - может это сделать! Кто искренне желает отвергнуть греховную жизнь и достичь святости - не будет остановлен на этом пути никакими обстоятельствами. Трудимся сегодня для развития церкви и Украины, боремся со злом в себе и окружающем мире, зная, что ни одно доброе дело не напрасно, и все, чего не хватает нам самим, Своей благодатью укрепит и дополнит Господь. С праздником!" - написал Епифаний.

Предстоятель ПЦУ подчеркнул, что для того чтобы выбрать правильный путь в будущее, надо хорошо знать свое прошлое.

Напомним, в Киеве начались торжества в честь Дня крещения Руси.