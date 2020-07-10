ПЦУ не планирует проводить крестный ход к 1032-летию Крещения Руси

Православная церковь Украины (в каноническом единстве со Вселенским патрирхатом, ПЦУ) не планирует проведение крестного хода во время празднования 1032-летия Крещения Руси, в то время, как в 2019 году около 10 тыс. прихожан Православной церкви Украины пришли крестный ход в центре Киева.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба ПЦУ.

Данное решение принял Священный Синод ПЦУ.

При этом 27 июля днем начнется всенощное бдение в кафедральном Михайловском Златоверхом соборе в Киеве, 28 июля утром пройдет Божественная литургия, после обеда - молебен у памятника равноапостольному князю Владимиру, без проведения крестного хода.

ПЦУ намерена известить архиереев и верующих об особенностях празднования 1032-й годовщины Крещения Руси, которые не позволяют организовать традиционное паломничество верующих в Киеве, а потому празднование должно быть проведено на епархиальном и приходском уровнях с соблюдением соответствующих предписаний.

Как сообщали Українськi Новини, в поминальное воскресенье-2020 священники ПЦУ не проводили службу на кладбищах.

Ранее ПЦУ призывала прихожан не целовать иконы.