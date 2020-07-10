подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
10 июля 2020, пятница, 15:36 447
Общество 2020-07-10T16:30:35+03:00
Українські Новини
ПЦУ не планирует проводить крестный ход к 1032-летию Крещения Руси

ПЦУ не планирует проводить крестный ход к 1032-летию Крещения Руси

Елена Новикова
Крещение Руси, Крестный ход, ПЦУ, Годовщина Крещения Руси, Михайловский Златоверхий собор
Михайловский Златоверхий собор. Фото: wikipedia
Михайловский Златоверхий собор. Фото: wikipedia

Православная церковь Украины (в каноническом единстве со Вселенским патрирхатом, ПЦУ) не планирует проведение крестного хода во время празднования 1032-летия Крещения Руси, в то время, как в 2019 году около 10 тыс. прихожан Православной церкви Украины пришли крестный ход в центре Киева.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба ПЦУ.

Данное решение принял Священный Синод ПЦУ.

При этом 27 июля днем начнется всенощное бдение в кафедральном Михайловском Златоверхом соборе в Киеве, 28 июля утром пройдет Божественная литургия, после обеда - молебен у памятника равноапостольному князю Владимиру, без проведения крестного хода.

ПЦУ намерена известить архиереев и верующих об особенностях празднования 1032-й годовщины Крещения Руси, которые не позволяют организовать традиционное паломничество верующих в Киеве, а потому празднование должно быть проведено на епархиальном и приходском уровнях с соблюдением соответствующих предписаний.

Как сообщали Українськi Новини, в поминальное воскресенье-2020 священники ПЦУ не проводили службу на кладбищах.

Ранее ПЦУ призывала прихожан не целовать иконы.

Больше новостей о: Крещение Руси Крестный ход ПЦУ Годовщина Крещения Руси Михайловский Златоверхий собор

Заболеваемость коронавирусом в Киеве снова растет
Только в Херсонской области за сутки не обнаружили ни одного случая заражения коронавирусом
Новости
По словам родителей, им в военкомате ничего не объяснили. Фото: Страна
В Киеве абитуриентов незаконно удерживают в сборном пункте военкомата 16:37
2 военных ранены из-за попадания мины в траншею в зоне ООС в пятницу 16:28
УПЦ не будет проводить крестный ход в честь 1032-летия Крещения Руси из-за эпидемии коронавируса 16:15
Мирные переговоры должны быть в пользу Украины, – Игорь Палица 16:04 Видео
Водителя грузовика в Киеве оштрафовали на €6,5 тысяч за превышение веса в 22 тонны 15:54
больше новостей
В Черновцах Зеленского засыпали жалобами, а он разозлился и ушел, - СМИ 21:41
Зеленский продал свой дом в Иванковичах и, возможно, еще какую-то недвижимость, за 13,5 млн грн 19:29
Доллар продолжает падение, а евро - растет. Курс валют на 9 июля 11:00
Пенсии в Украине снова повысят: в Кабмине озвучили новые суммы и назвали даты 05:30 Инфографика
После продолжительного падения доллар вырос. Официальный курс на четверг 05:00
больше новостей
В Черновцах Зеленского засыпали жалобами, а он разозлился и ушел, - СМИ 21:41
Информация Bihus.info о причастности Гладковского к коррупции в "Укроборонпроме" недостоверна, – Подольский райсуд Киева 17:38
"ДнепрАзот" просит Зеленского найти компромисс между импортом и внутренним производством минудобрений 18:17 Документ
Иностранные члены набсовета "Укрзализныци" получают от 50 до 150 тыс. гривен за каждый рабочий день 23:54 Документ
В Петра Порошенко бросили деньгами. Сувенирными. Скриншот видео
В Порошенко бросили пачку долларов, когда он произносил речь с порога Печерского суда 17:21
больше новостей
Киев закрыл 4 ночных клуба из-за нарушения карантина и работы после 22:00
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok