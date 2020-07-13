В УПЦ (КП) не будуть проводити хресну ходу на честь Хрещення Русі

Українська православна церква (Київського патріархату) не планує проведення хресного ходу під час святкування 1032-річчя Хрещення Русі через карантин слідом за Православною церквою України (у канонічній єдності зі Вселенським патріархатом, ПЦУ).

Про це Українським Новинам повідомили в УПЦ (КП).

"Хресного ходу не буде, це зрозуміло. Через карантин", - сказали в УПЦ.

Крім того, на сьогодні невідомо, чи будуть священики УПЦ КП проводити молебень біля пам'ятника рівноапостольному князю Володимиру в річницю Хрещення Русі.

Як повідомляли Українські Новини, під час святкування 1032-річчя Хрещення Русі Православна церква України (у канонічній єдності зі Вселенським патріархатом, ПЦУ) не планує проведення хресного ходу, тоді, як у минулого року близько 10 тис. прихожан Православної церкви України прийшли хресною ходою в центрі Києва.

Крім того, під час святкування 1032-річчя Хрещення Русі через епідемію коронавірусу Українська православна церква (у канонічному єднанні з Московським патріархатом) відмовилася від проведення хресного ходу.