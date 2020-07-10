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10 июля 2020, пятница, 16:15 198
Общество 2020-07-10T16:18:04+03:00
Українські Новини
УПЦ не будет проводить крестный ход в честь 1032-летия Крещения Руси из-за эпидемии коронавируса

УПЦ не будет проводить крестный ход в честь 1032-летия Крещения Руси из-за эпидемии коронавируса

Елена Новикова
УПЦ МП, Киево-Печерская Лавра, Крещение Руси, Крестный ход, Литургия, Коронавирус, коронавирус в Украине, Годовщина Крещения Руси
Киево-Печерская лавра. Фото: kiev-code.com.ua
Киево-Печерская лавра. Фото: kiev-code.com.ua

Украинская православная церковь (в каноническом единстве с Московским патриархатом) отказалась от проведения крестного хода во время празднования 1032-летия Крещения Руси из-за эпидемии коронавируса, в то время, как ПЦУ также не планирует проводить крестный ход.

Об этом Українським Новинам сообщил митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря).

"Крестного хода не будет из-за (эпидемии)", - сказал он.

По его словам, 28 июля пройдет литургия в Киево-Печерской лавре, а также молебен у памятника равноапостольному князю Владимиру.

Ежегодный крестный ход не планируется из-за ограничений, вызванных эпидемией коронавируса.

Как сообщали Українськi Новини, в 2019 году около 300 тысяч верующих приняли участие во Всеукраинском крестном ходе Украинской Православной Церкви.

Ранее сообщалось о том, что открытые богослужения в церквях УПЦ (МП) планировалось возобновлять после карантина.

Кроме того, Украинская православная церковь (в каноническом единстве с Московским патриархатом) не освящала паски онлайн.

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