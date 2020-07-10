УПЦ не будет проводить крестный ход в честь 1032-летия Крещения Руси из-за эпидемии коронавируса

Украинская православная церковь (в каноническом единстве с Московским патриархатом) отказалась от проведения крестного хода во время празднования 1032-летия Крещения Руси из-за эпидемии коронавируса, в то время, как ПЦУ также не планирует проводить крестный ход. Об этом Українським Новинам сообщил митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря). "Крестного хода не будет из-за (эпидемии)", - сказал он. По его словам, 28 июля пройдет литургия в Киево-Печерской лавре, а также молебен у памятника равноапостольному князю Владимиру. Ежегодный крестный ход не планируется из-за ограничений, вызванных эпидемией коронавируса. Как сообщали Українськi Новини, в 2019 году около 300 тысяч верующих приняли участие во Всеукраинском крестном ходе Украинской Православной Церкви. Ранее сообщалось о том, что открытые богослужения в церквях УПЦ (МП) планировалось возобновлять после карантина. Кроме того, Украинская православная церковь (в каноническом единстве с Московским патриархатом) не освящала паски онлайн.