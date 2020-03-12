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12 марта 2020, четверг, 15:00 152
Общество 2020-03-12T16:00:02+02:00
Українські Новини
ПЦУ призывает прихожан не целовать иконы

ПЦУ призывает прихожан не целовать иконы

Анна Рудык
Иконы, ПЦУ, коронавирус в Украине, карантин в Украине
Церковь. Фото: pravlife.org
Церковь. Фото: pravlife.org

Несмотря на то, что Православня церковь Украины считает, что коронавирус не передается через причастие, если пить вино общей ложкой из одной чаши, ПЦУ

рекомендует прихожанам поклоняться святыням без их целования из-за коронавируса.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПЦУ, передают Українськi Новини.

В связи с карантином в стране, церквям рекомендовано: усилить меры противоэпидемической безопасности в храмах, использовать средства дезинфекции, в том числе для поддержания чистоты икон и других святынь; на время пандемии, особенно при наличии повышенной опасности в конкретных местностях, достаточным проявлением уважения к святыням может быть поклонение/поклон перед ними, без целования; временно не переносить святыни (святые мощи, почитаемые иконы) из мест их постоянного хранения; использовать для запивания после принятия Причастия одноразовые стаканы или потреблять только антидор.

Отмечается, что при применении указанных выше рекомендаций нет серьезных оснований для ограничения регулярных богослужений.

На следующей неделе состоится заседание священного Синода ПЦУ по итогам которого будет опубликован общецерковный документ по затронутым выше вопросам.

Как сообщали Українськi Новини, в ПЦУ попросили не воспринимать пост как разновидность диеты.

Также в Харькове студенты и школьники не ушли на карантин.

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