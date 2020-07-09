Фейк и месть Кремля. У Порошенко отреагировали на запись разговора якобы с Путиным

Пленки, опубликованные нардепом Андреем Деркачем, на которых якобы записан разговор между экс-президентом Украины Петром Порошенко и президентом РФ Владимиром Путиным – это фальсификация.

Так пресс-служба "Европейской солидарности" отреагировала в комментарии "Украинской правде" на публикацию записей.

"В течение шести лет фейки являются одним из постоянных инструментов российской гибридной войны против Украины, равно как и против лично Порошенко. От "распятого мальчика в Славянске"до "убийства Петром Порошенко родного брата", — говорится в сообщении.

Там запись разговоров назвали "тщательно скомпилированным фальсификатом", как и записи бесед Порошенко с Байденом. Кроме того, в ЕС напомнили, что Путин является выпускником Высшей школы КГБ.

Публикацию пленок и заявления генерального прокурора Ирины Венедиктовой в пресс-службе назвали частью спецоперации Кремля по навязыванию мысли, что в Украине идет гражданский конфликт и ответственность за нее несет украинская власть.

"Это - месть Кремля за то, что Порошенко как президент и верховный главнокомандующий не позволил Путину реализовать в Украине ни одной стратегической цели Кремля", — заключили в "Европейской солидарности".

Кроме того, в партии считают, что Деркач и прокурор Константин Кулик, опубликовавшие записи имеют отношение к плану Кремля по "отбеливанию Путина". Кроме того, слова слова Кулика и Деркача якобы коррелируются с заявлением генпрокурора Венедиктовой о том, будто граждане массово обращаются с заявлениями на Порошенко.

Как сообщали Українські Новини, Луценко подтвердил, что Порошенко согласовывал с Байденом его назначение генпрокурором.



Также бывший президент Петр Порошенко просил бывшего вице-президента США Джозефа Байдена повлиять на фракцию Верховной Рады "Самопомощь" для поддержки ею назначения бывшего министра финансов Натальи Яресько премьер-министром в 2016 году.

Петр Порошенко заявил о сфабрикованности опубликованных 19 мая депутатом Рады Андреем Деркачем записей его разговоров с Джо Байденом.

В штабе бывшего вице-президента США Джо Байдена назвали пленки, где он якобы беседует с Петром Порошенко, отредактированной "дыркой от бублика".



Тем временем в Офисе Президента хотят наказывать за публикацию секретных разговоров чиновников.