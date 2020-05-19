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19 мая 2020, вторник, 17:59 285
Верховная Рада и партии 2020-05-19T18:36:20+03:00
Українські Новини
Порошенко просил Байдена повлиять на "Самопомощь", чтобы Яресько назначили премьером в 2016, — записи Деркача

Порошенко просил Байдена повлиять на "Самопомощь", чтобы Яресько назначили премьером в 2016, — записи Деркача

Кира Молчанова
Наталия Яресько, Джо Байден, Андрей Деркач, Петр Порошенко, Записи Деркача

Бывший Президент Петр Порошенко просил бывшего вице-президента США Джозефа Байдена повлиять на фракцию Верховной Рады "Самопомощь" для поддержки ею назначения бывшего министра финансов Натальи Яресько премьер-министром в 2016 году.

Об этом свидетельствуют записи разговоров Байдена и Порошенко, обнародованные депутатом Верховной Рады Андреем Деркачем (внефракционный), передают Українські Новини.

"Без "Самопомощи", с отказом Тимошенко и Ляшко, у нас нет 226 голосов для поддержки Яресько. Насколько я понимаю, наши партнеры и наши американские друзья имеют значительное влияние на лидеров "Самопомощи", и я просил Павла позвонить Тори и связаться с послом для возможного увеличения давления и поддержки кандидатуры Яресько "Самопомощью", - заявил голос, приписываемый экс-Президенту.

Разговаривая с Байденом, он подчеркнул, что у него нет коалиции в Верховной Раде, а без необходимого количества голосов назначение Яресько на должность премьера невозможно.

"Самопомощь", по его словам, вступать в коалицию отказалась, но выдвинула три условия, чтобы начать только переговоры для коалиции и поддержать голосами ее создание.

Это смена генерального прокурора, кадровые изменения в Центральной избирательной комиссии (ЦИК), а также изменения в Избирательном кодексе.

Он отметил, что связывался с лидером "Самопомощи" Андреем Садовым, но тот отказался поддерживать Яресько.

Голос подчеркнул, что в случае поддержки "Самопомощи" Рада поддержит назначение Яресько, но в случае отказа команда Порошенко начнет переговоры о назначении на эту должность Владимира Гройсмана.

Деркач сообщил, что записи этих разговоров ему передали журналисты-расследователи.

По их словам, запись делал лично Порошенко.

Деркач отметил, что записи передали именно ему, поскольку он совместно со своими коллегами-депутатами, а также журналистами собирает свидетельства коррупции со стороны высших должностных лиц Украины.

Деркач сказал, что записи делались на протяжении конца 2015 - 2016 годов.

Как сообщали Українськi Новини, Порошенко в разговоре с экс-вице-президентом США Байденом предлагал кандидатуру Луценко на пост генпрокурора для получения 1 млрд долларов транша МВФ.

Народный депутат Андрей Деркач опубликовал аудиозаписи разговоров с "голосами, похожими на Порошенко и Байдена", на которых бывший Президент Украины хвастается, что поднял тарифы вместо 75% на 100%. Записи телефонных разговоров, которые состоялись в конце 2015 года и на протяжении 2016 года между бывшим Президентом Украины Порошенко и государственным секретарем США Джозефом Байденом были обнародованы на сегодняшней пресс-конференции Деркача в агентстве "Интерфакс-Украина".

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