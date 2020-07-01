подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
01 июля 2020, среда, 16:59 393
Президент 2020-07-01T17:00:28+03:00
Українські Новини
В Офисе Президента хотят наказывать за публикацию секретных разговоров чиновников

В Офисе Президента хотят наказывать за публикацию секретных разговоров чиновников

Кира Молчанова
Законопроект, Записи, Андрей Ермак, Офис президента
Андрей Ермак. Фото: president.gov.ua
Андрей Ермак. Фото: president.gov.ua

После публикации записей разговоров между экс-президентом Украины Петром Порошенко и экс-вице-президентом США Джозефом Байденом, в Офисе Президента готовят законопроект, по которому за публикацию секретных разговоров чиновников будт наказывать.

Об этом в комментарии американскому изданию Washington Post заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил.

"Это не нормально, когда кто-то записывает главу государства. (Речь идет о записях переговоров Петра Порошенко и Джо Байдена). И не важно кто совершил этот незаконный поступок, гражданин Украины по каким-то внутренним мотивам, или за этим стоят какие-то иностранные спецслужбы", — заявил Ермак.

По его словам, законопроект нужен для "защиты государственной безопасности".

Как сообщали Українські Новини, бывший Президент Петр Порошенко просил бывшего вице-президента США Джозефа Байдена повлиять на фракцию Верховной Рады "Самопомощь" для поддержки ею назначения бывшего министра финансов Натальи Яресько премьер-министром в 2016 году.

Петр Порошенко заявил о сфабрикованности опубликованных 19 мая депутатом Рады Андреем Деркачем записей его разговоров с Джо Байденом.

В штабе бывшего вице-президента США Джо Байдена назвали пленки, где он якобы беседует с Петром Порошенко, отредактированной "дыркой от бублика".

Больше новостей о: Законопроект Записи Андрей Ермак Офис президента

Киев усилил карантин. Запрещена работа кафе и развлекательных заведений после 22:00
Порошенко пришел на допрос в ГБР
Новости
В Офисе Президента хотят наказывать за публикацию секретных разговоров чиновников 16:59
Офис генпрокурора и омбудсмен Денисова подписали меморандум о сотрудничестве 16:49
Сеть кинотеатров "Оскар" откроется в Киеве с завтрашнего дня 16:47
Под Кропивницким абитуриенты опоздали на ВНО, потому что толкали автобус 16:19
Нацбанк понизил курс гривны на 10,24 коп. Почем будет валюта в четверг 16:17
больше новостей
Владислав Безрук. Фото: Instagram/mamont_33
Харьковский бизнесмен потратил в одесском клубе 124 тысячи гривен 20:17
На лошади в супермаркет. Фото: Информатор
В Киеве полуголый мужчина на коне въехал в магазин за пивом 19:53
Количество областей, не готовых к смягчению карантина, увеличилось 12:57
Результаты ВНО по украинскому языку и литературе огласят до 25 июля 14:44
Рейтинг "Слуги народа" падает, ОПЗЖ и "Евросолидарности" — растет, — соцопрос 12:51
больше новостей
Галина Третьякова. Фото: strana.ua
"Слуга народа" Третьякова заявила, что родственники пропавших без вести на Донбассе наживаются на льготах 21:14
Вкладчики "Аркады" обвиняют Мирошниченко в оплате митингов против них, - политолог 08:52
С сегодняшнего дня украинцы могут пожаловаться на страховые компании, ломбарды и кредитные союзы в НБУ 05:45
Владислав Безрук. Фото: Instagram/mamont_33
Харьковский бизнесмен потратил в одесском клубе 124 тысячи гривен 20:17
Турчинов возглавил избирательный штаб "Евросолидарности" 14:11
больше новостей
В Киеве почти вдвое за сутки выросла заболеваемость коронавирусом
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok