В Офисе Президента хотят наказывать за публикацию секретных разговоров чиновников

После публикации записей разговоров между экс-президентом Украины Петром Порошенко и экс-вице-президентом США Джозефом Байденом, в Офисе Президента готовят законопроект, по которому за публикацию секретных разговоров чиновников будт наказывать.

Об этом в комментарии американскому изданию Washington Post заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил.

"Это не нормально, когда кто-то записывает главу государства. (Речь идет о записях переговоров Петра Порошенко и Джо Байдена). И не важно кто совершил этот незаконный поступок, гражданин Украины по каким-то внутренним мотивам, или за этим стоят какие-то иностранные спецслужбы", — заявил Ермак.

По его словам, законопроект нужен для "защиты государственной безопасности".

Как сообщали Українські Новини, бывший Президент Петр Порошенко просил бывшего вице-президента США Джозефа Байдена повлиять на фракцию Верховной Рады "Самопомощь" для поддержки ею назначения бывшего министра финансов Натальи Яресько премьер-министром в 2016 году.

Петр Порошенко заявил о сфабрикованности опубликованных 19 мая депутатом Рады Андреем Деркачем записей его разговоров с Джо Байденом.

В штабе бывшего вице-президента США Джо Байдена назвали пленки, где он якобы беседует с Петром Порошенко, отредактированной "дыркой от бублика".