Порошенко заявил о сфабрикованности "пленок Деркача"

В то время, как в штабе бывшего вице-президента США Джо Байдена назвали пленки, где он якобы беседует с пятым президентом Украины Петром Порошенко отредактированной "дыркой от бублика", а на Порошенко завели дело о госизмене из-за "пленок Деркача", б ывший президент, сопредседатель фракции "Европейская солидарность" в Верховной Раде Петр Порошенко заявляет о сфабрикованности опубликованных 19 мая депутатом Рады Андреем Деркачем (внефракционный) записей якобы его разговоров с экс-вице-президент США Джозефом Байденом и просит Службу безопасности Украины расследовать их происхождение.

Об этом он сообщил в видеообращении, передают Українськi Новини.

"Аудиофайлы, которые вчера демонстрировал выпускник высшей школы КГБ имени Дзержинского из Москвы (депутат Рады Деркач) сфабрикованы. Однако сырье они могли получить, в частности, в Офисе действующего Президента, и СБУ должны расследовать, кто это сделал", - сказал он.

При этом Порошенко подтвердил, что у него были десятки контактов с Байденом, а также регулярные встречи с бывшим и действующим президентами США - Бараком Обамой и Дональдом Трампом.

Также депутат заявил, что считает обнародование аудиозаписей спецоперацией против стратегических отношений Украины и США и намерен задействовать все необходимые контакты, в частности в США, для недопущения подрыва взаимоотношений стран.

Как сообщали Українськi Новини, народный депутат Андрей Деркач опубликовал аудиозаписи разговоров с "голосами, похожими на Порошенко и Байдена", на которых бывший Президент Украины хвастается, что поднял тарифы вместо 75% на 100%. Записи телефонных разговоров, которые состоялись в конце 2015 года и на протяжении 2016 года между бывшим Президентом Украины Порошенко и государственным секретарем США Джозефом Байденом были обнародованы на сегодняшней пресс-конференции Деркача в агентстве "Интерфакс-Украина".

Бывший Президент Петр Порошенко в разговоре с экс-вице-президентом США Джозефом Байденом просил повлиять на "Самопомощь", чтобы Яресько назначили премьером в 2016, а также предлагал кандидатуру Юрия Луценко на должность генерального прокурора вместо Виктора Шокина для получения транша Международного валютного фонда в размере 1 млрд долларов.