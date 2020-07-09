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  • Фейк і помста Кремля. У Порошенка відреагували на запис розмови нібито з Путіним
09 липня 2020, четвер, 18:13 6
Політика 2020-07-09T19:00:02+03:00
Українські Новини
Фейк і помста Кремля. У Порошенка відреагували на запис розмови нібито з Путіним

Фейк і помста Кремля. У Порошенка відреагували на запис розмови нібито з Путіним

Кира Молчанова
Путін, Петро Порошенко, записи Деркача
Порошенко і Путін. Фото: censor.net.ua
Порошенко і Путін. Фото: censor.net.ua

Плівки, опубліковані нардепом Андрієм Деркачем, на яких нібито записана розмова між експрезидентом України Петром Порошенком і президентом РФ Володимиром Путіним – це фальсифікація.

Так пресслужба "Європейської солідарності" відреагувала у коментарі "Українській правді" на публікацію записів.

"Протягом шести років фейки є одним з постійних інструментів російської гібридної війни проти України, так само як і проти особисто Порошенко. Від "розп'ятого хлопчика в Слов'янську"до "вбивства Петром Порошенком рідного брата", — йдеться в повідомленні.

Там запис розмов назвали "ретельно скомпільованим фальсифікатом", як і записи бесід Порошенка з Байденом. Крім того, в ЄС нагадали, що Путін є випускником Вищої школи КДБ.

Публікацію плівок і заяви генерального прокурора Ірини Венедіктової в пресслужбі назвали частиною спецоперації Кремля із нав'язування думки, що в Україні триває громадянський конфлікт і відповідальність за неї несе українська влада.

"Це - помста Кремля за те, що Порошенко як президент і верховний головнокомандувач не дозволив Путіну реалізувати в Україні жодної стратегічної мети Кремля", — підсумували в "Європейської солідарності".

Крім того, у партії вважають, що Деркач і прокурор Костянтин Кулик, опублікували записи, які мають відношення до плану Кремля з "відбілювання Путіна". Крім того, слова слова Кулика і Деркача нібито корелюються із заявою генпрокурора Венедіктової про те, що ніби громадяни масово звертаються з заявами на Порошенка.

Як повідомляли Українські Новини, Луценко підтвердив, що Порошенко погоджував з Байденом його призначення генпрокурором. Також колишній президент Петро Порошенко просив колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена вплинути на фракцію Верховної Ради "Самопоміч" для підтримки призначення колишнього міністра фінансів Наталії Яресько прем'єр-міністром в 2016 році.

Петро Порошенко заявив про сфабрикованість опублікованих 19 травня депутатом Ради Андрієм Деркачем записів його розмов з Джо Байденом.

У штабі колишнього віце-президента США Джо Байдена назвали плівки, де він нібито розмовляє з Петром Порошенком, відредагованою "діркою від бублика".

Тим часом в Офісі президента хочуть карати за публікацію секретних розмов чиновників.

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