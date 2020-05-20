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20 мая 2020, среда, 17:54 38
Политика 2020-05-20T18:30:02+03:00
Українські Новини
Дырка от бублика: у Байдена отреагировали на "пленки Деркача"

Дырка от бублика: у Байдена отреагировали на "пленки Деркача"

Надежда Комендантова
Джо Байден, Андрей Деркач, Записи Деркача, Пленки Деркача
Разговор Байдена с Порошенко. Скриншот видео
Разговор Байдена с Порошенко. Скриншот видео

В то время, как Офис генпрокурора внес в Единый реестр досудебных расследований сведения по "пленкам Деркача", в штабе бывшего вице-президента США Джо Байдена назвали пленки, где он якобы беседует с пятым президентом Украины Петром Порошенко отредактированной "дыркой от бублика".

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на The Washington Post.

Прямая речь спикера Байдена Эндрю Бейтса: "Они очень отредактировали запись, но это не более, чем дырка от бублика".

В штабе Байдена считают, что запись это - "продолжение древней попытки нанести вред бывшему вице-президенту США".

Кроме того, команда кандидата в президенты США подозревает, что активное участие в распространении аудиозаписей берут российские пропагандисты Russia Today.

Также в СМИ связывают нардепа Андрея Деркача с российской разведкой, ведь он учился в школе КГБ в Москве, а его отец работал в советских спецслужбах.

Что было раньше: 19 мая народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии бывшего вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.

По словам Деркача, записи он получил от журналистов-расследователей, а саму запись разговоров якобы делал лично Порошенко.

В команде Порошенко "пленки" назвали попыткой повлиять на отношение США и Украины.

Как сообщали Українські Новини, в обнародованных разговорах голос похожий на Порошенко сказал, что повысил тарифы на 100%, когда МВФ требовал на 75%. 


Кроме того, на "пленках Деркача" Байден требовал от Порошенко сменить правительство и генпрокурора для получения транша МВФ. 

Тем временем в Раде инициируют создание ВСК по записям Деркача о разговорах Байдена и Порошенко. 

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