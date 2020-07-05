Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко подтвердил информацию о том, что его кандидатуру предыдущий глава государства Петр Порошенко согласовывал с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.

Об этом он заявил в комментарии ТСН в субботу, 4 июля, передают Українські Новини.

Луценко сказал, что информация с "пленок Деркача" являлась общедоступной и до обнародования переговоров Порошенко с Байденом.

"А что вы там слышали о Луценко? Только то, что говорилось публично. После моего назначения практически всеми западными посольствами. Конечно, наши партнеры выставляли определенные условия реформ. И именно об этом мы слышим очень детально", - сказал бывший генпрокурор.

Как сообщали Українськi Новини, народный депутат Андрей Деркач опубликовал аудиозаписи разговоров с "голосами, похожими на Порошенко и Байдена", на которых бывший Президент Украины хвастается, что поднял тарифы вместо 75% на 100%. Записи телефонных разговоров, которые состоялись в конце 2015 года и на протяжении 2016 года между бывшим Президентом Украины Порошенко и государственным секретарем США Джозефом Байденом были обнародованы на сегодняшней пресс-конференции Деркача в агентстве "Интерфакс-Украина".

Также на пленках бывший Президент Петр Порошенко в разговоре с экс-вице-президентом США Джозефом Байденом просил повлиять на "Самопомощь", чтобы Яресько назначили премьером в 2016.