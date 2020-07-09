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09 липня 2020, четвер, 16:06 12
Суспільство 2020-07-09T17:00:03+03:00
Українські Новини
"Тисну руку" – "Обіймаю". У соцмережах з'явилися фотожаби на дружню бесіду Порошенка з Путіним

"Тисну руку" – "Обіймаю". У соцмережах з'явилися фотожаби на дружню бесіду Порошенка з Путіним

Валерия Драгомирова
Путін, Петро Порошенко
Порошенко Путін Фото: antikor.com.ua
Порошенко Путін Фото: antikor.com.ua

Соцмережі бурхливо обговорюють і публікують фотожаби на тему опублікованої розмови з голосами, схожими на експрезидента Петра Порошенка з президентом РФ Володимиром Путіним через два місяці після "дебальцевського котла". У фотожабах обігрується прощання лідерів держав наприкінці розмови, коли Порошенко каже "Тисну руку", а Путін відповідає "Обіймаю".

 

 

Як повідомляли Українські Новини, Луценко підтвердив, що Порошенко погоджував з Байденом його призначення генпрокурором. Також колишній президент Петро Порошенко просив колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена вплинути на фракцію Верховної Ради "Самопоміч" для підтримки призначення колишнього міністра фінансів Наталії Яресько прем'єр-міністром в 2016 році.

Петро Порошенко заявив про сфабрикованість опублікованих 19 травня депутатом Ради Андрієм Деркачем записів його розмов з Джо Байденом.

У штабі колишнього віце-президента США Джо Байдена назвали плівки, де він нібито розмовляє з Петром Порошенком, відредагованою "діркою від бублика".

Тим часом в Офісі президента хочуть карати за публікацію секретних розмов чиновників.

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