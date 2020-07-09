В июне компенсацию за аренду жилья получили 147 депутатов почти на 3,5 млн гривен

После получения компенсации 134 депутатами в мае, 147 депутатов Верховной Рады получили компенсацию стоимости аренды жилья или найма гостиничного номера из государственного бюджета в июне на общую сумму 3,4 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Рады, передают Українськi Новини.

Так, в опубликованном на сайте парламента списке общая сумма компенсированных за аренду жилья 147 депутатам средств составила 3,42 млн гривен.

Согласно опубликованному списку, компенсацией в июне, в частности, воспользовались сопредседатель депутатской группы "За будущее" Тарас Батенко, депутаты фракции "Слуга народа" Александр Качура и Максим Бужанский, депутаты от "Европейской солидарности" Андрей Парубий и София Федына.

В общем компенсации депутатам за аренду жилья в июне составили от 17 до 99 тыс. гривен.

При этом наименьшую компенсацию в сумме 17 000 гривен получил депутат от "Слуги народа" Владимир Захарченко, а самую большую компенсацию в 98 800 гривен получил внефракционный депутат Руслан Требушкин.

Также 18 000 гривен компенсации получили депутаты от "Слуги народа" Сергей Швец и Евгений Петруняк, по 18 500 гривен получили депутаты от "Слуги народа" Сергей Штепа, Роман Соха, Юлия Овчинникова, Марина Никитина.

По 59 800 гривен компенсации получили депутат от фракции "Голос" Наталья Пипа, депутаты от "Слуги народа" Александр Гайду и Юрий Кисель, 59 100 гривен - депутат от "Слуги народа" Святослав Юраш, 58 500 гривен - депутат от "Слуги народа" Анна Колиснык.

Остальным парламентариям за аренду жилья компенсировано менее 41 тыс. гривен.

Как сообщали Українські Новини, бывший депутат, подозреваемый в получении незаконной компенсации за жилье, внес залог в почти 1 млн. гривен.

Также Парубий, Федына и еще 50 депутатов Рады получили в апреле компенсацию за аренду жилья на 1,2 млн грн.