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09 липня 2020, четвер, 12:43 9
Верховна Рада і партії 2020-07-09T14:00:03+03:00
Українські Новини
У червні компенсацію за оренду житла отримали 147 депутатів майже на 3,5 млн гривень

У червні компенсацію за оренду житла отримали 147 депутатів майже на 3,5 млн гривень

Анна Рудык
Андрій Парубій, Компенсація оренди житла, Софія Федина, компенсація за оренду житла
Верховна Рада
Верховна Рада

В червні компенсацію вартості орендного житла або винайму готельного номера отримали 147 депутатів Верховної Ради з державного бюджету загальною сумою в 3,4 млн гривень в той час, як у травні компенсація склала 3,2 млн гривень на 134 депутатів.

Про це свідчать дані на сайті Ради, передають Українські Новини.

Так, в опублікованому на сайті парламенту списку загальна сума компенсованих за оренду житла 147 депутатам коштів склав 3,42 млн гривень.

Згідно з опублікованим списком, компенсацією в червні, зокрема, скористалися співголова депутатської групи "За майбутнє" Тарас Батенко, депутати фракції "Слуга народу" Олександр Качура та Максим Бужанський, депутати від "Європейської солідарності" Андрій Парубій та Софія Федина.

Загалом компенсації депутатам за оренду житла в червні склали від 17 до 99 тис. гривень.

При цьому найменшу компенсацію в сумі 17 000 гривень отримав депутат від "Слуги народу" Володимир Захарченко, а найбільшу компенсацію в 98 800 гривень отримав позафракційний депутат Руслан Требушкин.

Також 18 000 гривень компенсації отримали депутати від "Слуги народу" Сергій Швець та Євген Петруняк, за 18 500 гривень отримали депутати від "Слуги народу" Сергій Штепа, Роман Соха, Юлія Овчиннікова, Марина Нікітіна.

По 59 800 гривень компенсації отримали депутат від фракції "Голос" Наталія Піпа, депутати від "Слуги народу" Олександр Гайду та Юрій Кисіль, 59 100 гривень - депутат від "Слуги народу" Святослав Юраш, 58 500 гривень - депутат від "Слуги народу" Ганна Колісник.

Іншим парламентаріям за оренду житла компенсовано менше 41 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, в червні заробітна плата голів фракцій та груп Верховної Ради становила від 31,6 тис. до 42,3 тис. гривень.

Раніше, у квітні, 52 депутати Верховної Ради отримали компенсацію вартості оренди житла або винайму готельного номера з державного бюджету у квітні на загальну суму 1,2 млн гривень.

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