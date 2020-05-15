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15 мая 2020, пятница, 11:30 161
Верховная Рада и партии 2020-05-15T14:15:03+03:00
Українські Новини
Парубий, Федына и еще 50 депутатов Рады получили в апреле компенсацию за аренду жилья на 1,2 млн грн

Парубий, Федына и еще 50 депутатов Рады получили в апреле компенсацию за аренду жилья на 1,2 млн грн

Анна Рудык
Верховная Рада, Депутаты, аренда жилья, Компенсация аренды жилья
Верховная Рада. фото: Facebook/Слуга народу
Верховная Рада. фото: Facebook/Слуга народу

52 депутата Верховной Рады получили компенсацию стоимости аренды жилья или найма гостиничного номера из государственного бюджета в апреле на общую сумму 1,2 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Рады, передают Українськi Новини.

Согласно опубликованному списку, компенсацией, в частности, воспользовались депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура, депутаты от "Европейской солидарности" Андрей Парубий, София Федына и Олег Синютка.

В общем компенсации депутатам за аренду жилья в апреле составили от 14,3 до 39,7 тыс. гривен.

При этом наименьшую компенсацию в сумме 14 340 гривен получил 1 парламентарий - депутат от "Всеукраинского объединения "Батьківщина" Владимир Кабаченко, а самую большую компенсацию в 39 650 гривен получили депутаты от фракции "Оппозиционная платформа - За життя" Владимир Мороз и от "Слуги народа" Богдан Торохтий.

Также 39 500 гривен компенсации получил член депутатской группы "За будущее" Геннадий Вацак и по 39 000 гривен - депутаты от "Слуги народа" Федор Вениславский, Елена Копанчук, Георгий Мазурашу, Мария Мезенцева и Дмитрий Налетов.

Остальным парламентариям за аренду жилья компенсировано менее 35 тыс. гривен.

Как сообщали Українські Новини, в НАБУ заявили, что депутаты вернули 1,65 млн грн, которые незаконно получили на "аренду жилья".

Ранее 163 депутата Верховной Рады получили компенсацию стоимости аренды жилья или найма гостиничного номера из государственного бюджета в 4-м квартале 2019 года.

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