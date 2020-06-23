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23 июня 2020, вторник, 09:52 627
Верховная Рада и партии 2020-06-23T10:30:02+03:00
Українські Новини
В мае 134 депутата получили компенсацию за аренду жилья на 3,2 млн гривен

В мае 134 депутата получили компенсацию за аренду жилья на 3,2 млн гривен

Анна Рудык
Верховная Рада, Депутаты, Андрей Парубий, аренда жилья, Компенсация аренды жилья, София Федина
Верховная Рада
Верховная Рада

134 депутата Верховной Рады получили компенсацию стоимости аренды жилья или найма гостиничного номера из государственного бюджета в мае на общую сумму 3,2 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Рады, передают Українськi Новини.

Так, в опубликованном на сайте парламента списке общая сумма компенсированных за аренду жилья 134 депутатам средств составила 3,23 млн гривен.

Согласно опубликованному списку, компенсацией в мае, в частности, воспользовались сопредседатель депутатской группы "За будущее" Тарас Батенко, депутаты фракции "Слуга народа" Александр Качура и Максим Бужанский, депутаты от "Европейской солидарности" Андрей Парубий и София Федына.

В общем компенсации депутатам за аренду жилья в мае составили от 14,3 до 98,8 тыс. гривен.

При этом наименьшую компенсацию в сумме 14 340 гривен получил 1 парламентарий - депутат от "Всеукраинского объединения "Батьківщина" Владимир Кабаченко, а самую большую компенсацию в 98 800 гривен получила депутат от "Слуги народа" Анастасия Ляшенко.

Также по 59 800 гривен компенсации получили внефракционная депутат Оксана Савчук и депутат от "Слуги народа" Кирилл Нестеренко, 59 150 гривен - член депутатской группы "Довіра" Роберт Горват, по 58 500 гривен - депутаты от "Слуги народа" Олег Воронько и Владимир Гевко. 

Остальным парламентариям за аренду жилья компенсировано менее 40 тыс. гривен.

Как сообщали Українські Новини, Парубий, Федына и еще 50 депутатов Рады получили в апреле компенсацию за аренду жилья на 1,2 млн грн.

Также 163 депутата Верховной Рады получили компенсацию стоимости аренды жилья или найма гостиничного номера из государственного бюджета в 4-м квартале 2019 года.

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