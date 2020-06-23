В мае 134 депутата получили компенсацию за аренду жилья на 3,2 млн гривен

134 депутата Верховной Рады получили компенсацию стоимости аренды жилья или найма гостиничного номера из государственного бюджета в мае на общую сумму 3,2 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Рады, передают Українськi Новини.

Так, в опубликованном на сайте парламента списке общая сумма компенсированных за аренду жилья 134 депутатам средств составила 3,23 млн гривен.

Согласно опубликованному списку, компенсацией в мае, в частности, воспользовались сопредседатель депутатской группы "За будущее" Тарас Батенко, депутаты фракции "Слуга народа" Александр Качура и Максим Бужанский, депутаты от "Европейской солидарности" Андрей Парубий и София Федына.

В общем компенсации депутатам за аренду жилья в мае составили от 14,3 до 98,8 тыс. гривен.

При этом наименьшую компенсацию в сумме 14 340 гривен получил 1 парламентарий - депутат от "Всеукраинского объединения "Батьківщина" Владимир Кабаченко, а самую большую компенсацию в 98 800 гривен получила депутат от "Слуги народа" Анастасия Ляшенко.

Также по 59 800 гривен компенсации получили внефракционная депутат Оксана Савчук и депутат от "Слуги народа" Кирилл Нестеренко, 59 150 гривен - член депутатской группы "Довіра" Роберт Горват, по 58 500 гривен - депутаты от "Слуги народа" Олег Воронько и Владимир Гевко.

Остальным парламентариям за аренду жилья компенсировано менее 40 тыс. гривен.

Как сообщали Українські Новини, Парубий, Федына и еще 50 депутатов Рады получили в апреле компенсацию за аренду жилья на 1,2 млн грн.

Также 163 депутата Верховной Рады получили компенсацию стоимости аренды жилья или найма гостиничного номера из государственного бюджета в 4-м квартале 2019 года.