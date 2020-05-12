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12 мая 2020, вторник, 18:36 22
Судебная власть 2020-05-12T18:45:01+03:00
Українські Новини
Суд отказался продлевать личное обязательство депутату Рады Федине

Суд отказался продлевать личное обязательство депутату Рады Федине

Кира Молчанова
Судебный процесс, решение суда, Личное обязательство, София Федина
София Федина Федына, депутат Европейской солидарности.
София Федина Федына, депутат Европейской солидарности.

Печерский районный суд Киева отказался продлевать истекшую 7 мая меру пресечения в виде личного обязательства депутату Верховной Рады Софии Федине (фракция "Европейская солидарность").

Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook, прикрепив к посту фото определения суда, передают Українськi Новини.

"Суд не продлил меру пресечения, поскольку сроки прошли", - написала она.

Также депутат прикрепила к посту фотографию сообщения Государственного бюро расследования о завершении досудебного расследования.

"Следователь анонсировал ходатайство о новой мере пресечения - зачем?... Судебное разбирательство по закону должно быть во Львове. Закрыть дело из-за отсутствия состава преступления они не захотели..." - добавила Федина.

Фото: facebook.com/sofiya.fedyna

Фото: facebook.com/sofiya.fedyna

Как сообщали Українськi Новини, 10 марта Печерский районный суд Киева избрал депутату Верховной Рады Софии Федине ("Евросолидарность") личное обязательство без запрета выезжать за границу, о чем суд просил прокурор.

Ранее суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства волонтеру Марусе Зверобой (Елена Самбул), подозреваемой в возможных угрозах в адрес Президента Владимира Зеленского. Ранее Зверобой и Федина осуществляли онлайн-трансляцию в YouTube и в социальной сети Facebook, во время которой они высказывали угрозы убийством в адрес Зеленского.

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