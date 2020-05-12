Суд отказался продлевать личное обязательство депутату Рады Федине

Печерский районный суд Киева отказался продлевать истекшую 7 мая меру пресечения в виде личного обязательства депутату Верховной Рады Софии Федине (фракция "Европейская солидарность").

Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook, прикрепив к посту фото определения суда, передают Українськi Новини.

"Суд не продлил меру пресечения, поскольку сроки прошли", - написала она.

Также депутат прикрепила к посту фотографию сообщения Государственного бюро расследования о завершении досудебного расследования.

"Следователь анонсировал ходатайство о новой мере пресечения - зачем?... Судебное разбирательство по закону должно быть во Львове. Закрыть дело из-за отсутствия состава преступления они не захотели..." - добавила Федина.

Фото: facebook.com/sofiya.fedyna

Фото: facebook.com/sofiya.fedyna

Как сообщали Українськi Новини, 10 марта Печерский районный суд Киева избрал депутату Верховной Рады Софии Федине ("Евросолидарность") личное обязательство без запрета выезжать за границу, о чем суд просил прокурор.

Ранее суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства волонтеру Марусе Зверобой (Елена Самбул), подозреваемой в возможных угрозах в адрес Президента Владимира Зеленского. Ранее Зверобой и Федина осуществляли онлайн-трансляцию в YouTube и в социальной сети Facebook, во время которой они высказывали угрозы убийством в адрес Зеленского.