Бывший депутат, подозреваемый в получении незаконной компенсации за жилье, внес залог в почти 1 млн. гривен

Бывший депутат Верховной Рады Станислав Березкин ("Відродження"), который подозревается в незаконном получении 937 тыс. гривен компенсации за аренду жилья в Киеве, внес залог в размере 937 тыс. гривен.

Об этом Українським Новинам сообщила спикер Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Ольга Постолюк.

"Березкин внес залог", - сказала она.

Спикер САП не уточнила, когда именно он внес денежные средства.

После внесения залога на него также возложены обязательства.

Как сообщали Українськi Новини, суд избрал экс-депутату Рады Березкину ("Відродження") 0,9 млн гривен залога.

До этого Высший антикоррупционный суд избрал 15 млн гривен залога в качестве меры пресечения для бывшего депутата Верховной Рады Станислава Березкина.

Тогда Березкин заявил, что не намерен скрываться от следствия и считает, что уголовное производство относительно "Ощадбанка" не может быть предметом уголовного преследования.

Березкин считает, что НАБУ используют для решения хозяйственных вопросов.

Рада отказалась снять неприкосновенность с нардепа Березкина.