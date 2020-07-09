Зеленский приехал в Волынскую область: общаться с бизнесом и проверять "Большое строительство"

После визита в Черновицкую область, президент Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Волынскую область.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой на Волынь", - сказано в нем.

В ходе рабочего визита в регион Президент проинспектирует ход реализации проектов программы "Большое строительство", в частности ремонта автодороги международного значения М-19.

Также Зеленский ознакомится с туристическим потенциалом области и возможностями ее развития.

Кроме того, глава государства пообщается с представителями бизнеса региона.

Как сообщали Українські Новини, вчера Зеленский приехал посмотреть, как строят мост через Прут в Черновицкой области.

В ходе визита в Луганскую область Президент Зеленский сообщил, что гражданам, которые лишились своих домов вследствие лесных пожаров, будет выделено по 300 тысяч гривен компенсации.

Также сообщалось, что Зеленский по региональным поездкам не уступает Порошенко.

Так, в ходе визита в Днепропетровскую область Зеленский заключил пари с мэром Днипра Борисом Филатовым о его отставке, а в ходе визита в Ивано-Франковскую область Зеленский потребовал от депутата Иванчука построить дорогу за свой счет.