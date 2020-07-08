Зеленский прибыл с рабочим визитом в Луганскую область из-за масштабных лесных пожаров

Президент Владимир Зеленский прибыл в Луганскую область с рабочим визитом в связи с масштабными лесными пожарами, из-за чего погибли 5 человек и 9 госпитализированы.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента, передают Українськi Новини.

"Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Луганскую область в связи с масштабными лесными пожарами в Новоайдарском районе. Глава государства осмотрит места возгорания и заслушает доклад председателя Луганской ОГА и представителей ГосЧС по ликвидации чрезвычайной ситуации", – сказано в нем.

6 июля огонь охватил около 85 га Боровского и Ахтырского лесничеств в Новоайдарском районе Луганской области.

7 июля ​​пожар был локализован, однако из-за порывистого ветра возникло еще несколько очагов, которые распространились на жилой сектор поселков Волчье и Смоляниново.

Жители этих населенных пунктов были эвакуированы.

Огонь уничтожил около 80 дачных и 30 жилых домов.

Вследствие чрезвычайного происшествия погибли 5 человек, а еще 9 были госпитализированы.

Как сообщали Українськi Новини, к тушению пожара в Луганской области привлечены Вооруженные силы и Национальная гвардия.

Также синоптики прогнозируют жару в июле, температура воздуха подскочит до +41 градусов.