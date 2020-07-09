Зеленський приїхав у Волинську область: спілкуватися з бізнесом і перевіряти "Велике будівництво"

Після візиту в Чернівецьку область, президент Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Волинської області.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

"Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою на Волинь", — сказано в ньому.

Під час робочого візиту в регіон Президент проінспектує хід реалізації проектів програми "Велике будівництво", зокрема ремонту автодороги міжнародного значення М-19.

Також Зеленський ознайомитися з туристичним потенціалом області та можливостями її розвитку.

Крім того, глава держави поспілкується з представниками бізнесу регіону.

Як повідомляли Українські Новини, вчора Зеленський приїхав подивитися, як будують міст через Прут у Чернівецькій області.

Під час візиту на Луганщину Президент Зеленський повідомив, що громадянам, які позбулися своїх будинків внаслідок лісових пожеж, буде виділено по 300 тисяч гривень компенсації.

Також повідомлялося, що Зеленський за регіональним поїздок не поступається Порошенко.

Так, в ході візиту в Дніпропетровську область Зеленський уклав парі з мером Дніпра Борисом Філатовим про його відставку, а в ході візиту в Івано-Франківську область Зеленський зажадав від депутата Іванчука побудувати дорогу за свій рахунок.