Зеленский приехал посмотреть, как строят мост через Прут в Черновицкой области

Президент Владимир Зеленский ознакомился с планом строительства моста через реку Прут в Черновицкой области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини. "В рамках рабочей поездки в Черновицкую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил село Маршинцы, которое в этом году пострадало от масштабного наводнения, и осмотрел разрушенный мост через реку Прут", - сказано в нем. Согласно сообщению, председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук рассказал Президенту, что основной мост через Прут, который соединял Новоселицкий и Герцаевский районы, был разрушен еще во время паводка 2008 года. Поэтому транспортное сообщение между районами осуществляется через Черновцы с обходом около 50 км, а для переправы через воду использовали временный технологический армейский мост, но наводнение текущего года разрушило его. Проект строительства предусматривает устройство мостового перехода длиной 323,6 погонных метров с комплексом берегоукрепительных сооружений и подходами к нему общей протяженностью 1,8 км. По словам председателя Черновицкой обладминистрации, с завершением строительства основного моста через реку Прут значительно улучшится транспортное сообщение. Председатель Государственного агентства автомобильных дорог Александр Кубраков сообщил, что основной мост является долгостроем, его сооружение постоянно откладывали и корректировали пока люди пользовались временной переправой. Стоимость проекта в настоящее время составляет 377 млн гривен, в 2020 году на него выделено 60 млн гривен, поэтому для завершения нужно еще 317 млн гривен. Глава "Укравтодора" заверил, что мост будет построен до конца текущего года. Как сообщали Українські Новини, спасатели предупреждают о повышении уровня воды в нескольких реках Украины. Во Львовской области возможен прорыв дамбы. Ранее сообщалось, что вырубка лесов является главной причиной наводнений на Западе Украины. Пока же Кабинет Министров установил выплату владельцам разрушенных из-за наводнения жилых домов в размере 300 тыс. гривен на семью, семьям погибших - 200 тыс. гривен.