Зеленский приехал посмотреть, как строят мост через Прут в Черновицкой области

Президент Владимир Зеленский ознакомился с планом строительства моста через реку Прут в Черновицкой области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"В рамках рабочей поездки в Черновицкую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил село Маршинцы, которое в этом году пострадало от масштабного наводнения, и осмотрел разрушенный мост через реку Прут", - сказано в нем.

Согласно сообщению, председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук рассказал Президенту, что основной мост через Прут, который соединял Новоселицкий и Герцаевский районы, был разрушен еще во время паводка 2008 года.

Поэтому транспортное сообщение между районами осуществляется через Черновцы с обходом около 50 км, а для переправы через воду использовали временный технологический армейский мост, но наводнение текущего года разрушило его.

Проект строительства предусматривает устройство мостового перехода длиной 323,6 погонных метров с комплексом берегоукрепительных сооружений и подходами к нему общей протяженностью 1,8 км.

По словам председателя Черновицкой обладминистрации, с завершением строительства основного моста через реку Прут значительно улучшится транспортное сообщение.

Председатель Государственного агентства автомобильных дорог Александр Кубраков сообщил, что основной мост является долгостроем, его сооружение постоянно откладывали и корректировали пока люди пользовались временной переправой.

Стоимость проекта в настоящее время составляет 377 млн ​​гривен, в 2020 году на него выделено 60 млн гривен, поэтому для завершения нужно еще 317 млн ​​гривен.

Глава "Укравтодора" заверил, что мост будет построен до конца текущего года.

Как сообщали Українські Новини, спасатели предупреждают о повышении уровня воды в нескольких реках Украины. Во Львовской области возможен прорыв дамбы.

Ранее сообщалось, что вырубка лесов является главной причиной наводнений на Западе Украины.

Пока же Кабинет Министров установил выплату владельцам разрушенных из-за наводнения жилых домов в размере 300 тыс. гривен на семью, семьям погибших - 200 тыс. гривен.