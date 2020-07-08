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08 июля 2020, среда, 08:48 3355 Документ
Судебная власть 2020-07-08T09:42:37+03:00
Українські Новини
Суд продлил расследование дела против Порошенко до 10 октября

Суд продлил расследование дела против Порошенко до 10 октября

Валерия Драгомирова
Расследование, Печерский районный суд Киева, Порошенко Петр
Порошенко в суде. Фото:Facebook Ирина Геращенко
Порошенко в суде. Фото:Facebook Ирина Геращенко

Печерский районный суд Киева продлил до 10 октября срок досудебного расследования уголовного производства против бывшего президента Петра Порошенко по подозрению в подстрекательстве к незаконному назначению Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки.

Об этом говорится в решении суда, копией которого располагают Українські Новини.

Во время рассмотрения судом вопроса была исследована обоснованность подозрения.

По результатам рассмотрения суд продлил расследование против Порошенко до 6 месяцев, то есть до 10 октября.

Решение было принято утром 8 июля.

Расследование против Порошенко продлилиРасследование против Порошенко продлили

Как сообщали Українськi Новини, Печерский районный суд Киева объявил перерыв в заседании по избранию меры пресечения Порошенко. Заседание было перенесено на 11:00 8 июля, так как суд решил вызвать в качестве свидетелей понятых, которые присутствовали при вручении подозрения Порошенко в Государственном бюро расследовании.


Ранее Порошенко пытался покинуть здание ГБР, когда ему сообщали о подозрении. 

Тем временем, генеральный прокурор Ирина Венедиктова просила Печерский районный суд избрать для Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства.

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