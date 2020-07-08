Суд продлил расследование дела против Порошенко до 10 октября

Печерский районный суд Киева продлил до 10 октября срок досудебного расследования уголовного производства против бывшего президента Петра Порошенко по подозрению в подстрекательстве к незаконному назначению Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки. Об этом говорится в решении суда, копией которого располагают Українські Новини. Во время рассмотрения судом вопроса была исследована обоснованность подозрения. По результатам рассмотрения суд продлил расследование против Порошенко до 6 месяцев, то есть до 10 октября. Решение было принято утром 8 июля. Расследование против Порошенко продлили Как сообщали Українськi Новини, Печерский районный суд Киева объявил перерыв в заседании по избранию меры пресечения Порошенко. Заседание было перенесено на 11:00 8 июля, так как суд решил вызвать в качестве свидетелей понятых, которые присутствовали при вручении подозрения Порошенко в Государственном бюро расследовании.Ранее Порошенко пытался покинуть здание ГБР, когда ему сообщали о подозрении. Тем временем, генеральный прокурор Ирина Венедиктова просила Печерский районный суд избрать для Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства.