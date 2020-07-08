Суд продовжив розслідування справи проти Порошенка до 10 жовтня

Строк досудового розслідування кримінального провадження проти колишнього президента Петра Порошенка Печерський районний суд Києва продовжив до 10 жовтня за підозрою в підбурюванні до незаконного призначенням Сергія Семочка першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки. Про це йдеться в рішенні суду, копією якого мають Українські Новини. Під час розгляду судом питання була досліджена обґрунтованість підозри. За результатами розгляду суд продовжив розслідування проти Порошенка до 6 місяця, тобто до 10 жовтня. Рішення було прийнято вранці 8 липня. Розслідування проти Порошенка продовжили Як повідомляли Українські Новини, Печерський районний суд Києва оголосив перерву у засіданні щодо обрання запобіжного заходу Порошенку. Засідання було перенесено на 11:00 8 липня, оскільки суд вирішив викликати як свідків понятих, які були присутні при врученні підозри Порошенку в Державному бюро розслідування. Раніше Порошенко намагався залишити будівлю ДБР, коли йому повідомляли про підозру. Тим часом, генеральний прокурор Ірина Венедіктова просила Печерський районний суд обрати для Порошенка запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.