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08 липня 2020, середа, 08:48 40 Документ
Судова влада 2020-07-08T11:15:02+03:00
Українські Новини
Суд продовжив розслідування справи проти Порошенка до 10 жовтня

Суд продовжив розслідування справи проти Порошенка до 10 жовтня

Валерия Драгомирова
ДБР, Петро Порошенко, суд над Порошенком
Порошенко в суді. Фото:Facebook Ірина Геращенко
Порошенко в суді. Фото:Facebook Ірина Геращенко

Строк досудового розслідування кримінального провадження проти колишнього президента Петра Порошенка Печерський районний суд Києва продовжив до 10 жовтня за підозрою в підбурюванні до незаконного призначенням Сергія Семочка першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

Про це йдеться в рішенні суду, копією якого мають Українські Новини.

Під час розгляду судом питання була досліджена обґрунтованість підозри.

За результатами розгляду суд продовжив розслідування проти Порошенка до 6 місяця, тобто до 10 жовтня.

Рішення було прийнято вранці 8 липня.

Розслідування проти Порошенка продовжилиРозслідування проти Порошенка продовжили

Як повідомляли Українські Новини, Печерський районний суд Києва оголосив перерву у засіданні щодо обрання запобіжного заходу Порошенку. Засідання було перенесено на 11:00 8 липня, оскільки суд вирішив викликати як свідків понятих, які були присутні при врученні підозри Порошенку в Державному бюро розслідування.

Раніше Порошенко намагався залишити будівлю ДБР, коли йому повідомляли про підозру.

Тим часом, генеральний прокурор Ірина Венедіктова просила Печерський районний суд обрати для Порошенка запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

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