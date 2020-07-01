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01 июля 2020, среда, 19:36 646
Судебная власть 2020-07-01T19:38:15+03:00
Українські Новини
Суд во второй раз не смог выбрать меру пресечения Порошенко: заседание перенесли

Суд во второй раз не смог выбрать меру пресечения Порошенко: заседание перенесли

Надежда Комендантова
Суд, Сергей Семочко, Петр Порошенко, Ирина Венедиктова, суд над Порошенко, подозрение Порошенко
Петр Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko
Петр Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko

Печерский районный суд Киева объявил перерыв в заседании по избранию меры пресечения бывшему Президенту Петру Порошенко, которому объявили подозрение по делу о незаконном назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки, до 8 июля.

Такое решение суд принял в среду, передают Українськi Новини.

Заседание было перенесено на 11:00 8 июля, так как суд решил вызвать в качестве свидетелей понятых, которые присутствовали при вручении подозрения Порошенко в Государственном бюро расследовании.

Помимо этого, защита Порошенко заявила отвод группе прокуроров.

Адвокат Игорь Головань заявил, что 16 июня генеральный прокурор Ирина Венедиктова изменила группу прокуроров в данном деле, увеличив их количество.

Таким образом, защита заявила, что прокуроры являются предубежденными.

Также он добавил, что заявляет отвод самой Венедиктовой.

Головань просила вызвать в судебное заседание лиц, которым заявляется отвод и заслушать их позицию.

Судья Павел Вовк заявил, что защита может заявить отвод тем прокурорам, которые принимают участие в судебном заседании.

Так, суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты и отказал в отводе прокуроров, включая тех, кто принимает участие в заседании.

Прокуратура просила суд избрать Порошенко личное обязательство сроком до 10 июля, так как в этот день заканчиваются сроки досудебного расследования.

Прокуратура заявила, что просила применить к Порошенко личное обязательство, так как он может скрываться органов досудебного расследования или суда, уничтожить или исказить вещи и документы, которые имеют значение в данном деле, влиять на свидетелей, мешать уголовному производству другим образом, а также совершать иные преступления.

Защита, среди прочего, заявила, что в ходатайстве прокуратуры нет даты.

Также защита заявила, что Порошенко имел полное право назначать заместителя главы Службы внешней разведки, так как он является верховным главнокомандующим.

Защита отметила, что указ является действительным, если Конституционный суд не признает его незаконным, а он этого не делал.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Печерский районный суд Киева отложил до 1 июля рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения Петру Порошенко, которому сообщили о подозрении в подстрекательстве главы Службы внешней разведки (СВР), что привело к незаконному назначению первым заместителем СВР Сергея Семочко.

Тем временем, генеральный прокурор Ирина Венедиктова просила Печерский районный суд избрать для Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства вместо ареста с залогом в 10 млн гривен, о чем ранее просила прокуратура.

12 апреля бывший президент Петр Порошенко уволил экс-первого замглавы Службы внешней разведки Семочко. Ранее контрразведка Службы безопасности Украины подтвердила наличие российского гражданства у гражданской жены Семочко.

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