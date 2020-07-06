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06 июля 2020, понедельник, 09:18 1932
Финансы 2020-07-06T11:30:03+03:00
Українські Новини
НБУ на прошлой неделе продавал валюту впервые с начала апреля

НБУ на прошлой неделе продавал валюту впервые с начала апреля

Сергей Жолобецкий
Гривна, Курс гривны, НБУ, Валюта, Межбанк, Доллары
НБУ снова перешел к продаже валюты
НБУ снова перешел к продаже валюты

В то время как доллар немного подешевел, Национальный банк в период с 30 июня по 3 июля купил на межбанковском валютном рынке 169,8 млн долларов и продал 150,9 млн долларов по сравнению с предыдущей неделей.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

НБУ купил 169,8 млн долларов и продал 150,9 млн по единому курсу.

С начала года по единому курсу куплено 3 406,4 млн долларов, а продано – 1 939,9 млн долларов.

Используя Matching, НБУ с начала года купил 478,5 млн долларов, а продал - 734 млн долларов.

Всего с начала года куплено 3 884,9 млн долларов, а продано – 2 944,0 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году НБУ купил на межбанке 3 173,78 млн долларов, продал – 1 801,82 млн долларов.

В 2019 году Нацбанк купил на межбанковском валютном рынке 8 462,6 млн долларов, продал – 529,23 млн долларов.

В обменных пунктах киевских банков доллар перед выходными взлетел на 24 копейки, а евро вырос на 30 копеек.

Ранее сообщалось о том, что курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в четверг на 37 коп. в пятницу укрепился на 8 коп. до 27,14 UAH/USD.

Также аналитики считают, что в июле Национальный банк Украины будет удерживать курс в пределах текущих колебаний – 26,5-27 UAH/USD, а к осени он может подняться до 28,5 UAH/USD.

Кроме того, в пятницу, 3 июля, Верховная Рада уволила Якова Смолия с поста главы НБУ.

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