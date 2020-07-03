После двухдневного снижения гривна на межбанке укрепилась

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в четверг на 37 коп. в пятницу укрепился на 8 коп. до 27,14 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 27,25-27,28 UAH/USD, затем котировки снизились до 27,09-27,11 UAH/USD, после чего установились на уровне 27,11-27,14 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 14,32% с 23,74 UAH/USD до 27,14 UAH/USD.

В 2019 году курс гривны на межбанке укрепился на 14,36% с 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 году курс гривны на межбанке укрепился на 1,2% с 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Как сообщали Українськi Новини, Национальный банк Украины повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 6 июля, на 0,85 коп. до 27,1716 UAH/USD.

Ранее сообщалось о том, что доллар перед выходными взлетел на 24 копейки, а евро - на 30.

Кроме того, Bank of America прогнозирует, что курс доллара будет на уровне 1,08 к концу третьего квартала 2020 года по сравнению с 1,02 ранее.