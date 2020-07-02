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02 июля 2020, четверг, 06:23 674
Экономика 2020-07-02T06:23:01+03:00
Українські Новини
Доллар может подняться до 28,5 к осени. Аналитики дали прогноз курса в Украине

Доллар может подняться до 28,5 к осени. Аналитики дали прогноз курса в Украине

Валерия Драгомирова
Доллар, курс доллара, Курс доллара к гривне, Курс доллара в Украине
Курс доллара. Фото: pixabay
Курс доллара. Фото: pixabay

Специалисты ГК Forex Club считают, что в июле Национальный банк будет удерживать курс в пределах текущих колебаний – 26,5-27 UAH/USD. Помимо этого, рынок в июле ожидает "вялое движение" из-за низкой активности экспортеров и импортеров, а также ограниченного спроса на валюту со стороны населения.

Об этом пишет "Сегодня". 

"Несмотря на стабильность валютного рынка в летний период, ожидания ослабления гривны до 28,5 грн/долл. ближе к осени сохраняются. Более сильное падение гривны может произойти, если будут усилены карантинные меры, вызванные второй волной пандемии коронавируса, а позиции Украины на мировых рынках ухудшатся", – считает руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

По словам эксперта, поддерживать гривну будут ограничения для импортеров, действующие на фоне возможного ужесточения карантина. Однако экономика будет испытывать значительные трудности, что закладывает риски финансирования бюджета.

В то же время давление на гривну окажет отток средств нерезидентов из государственных ценных бумаг. По данным НБУ, портфель держателей украинских облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) в июне уже сократился на 5,6 млрд гривен (на 5%) – до 96,8 млрд гривен, тогда как с начала года – на 17,4 млрд гривен.

Предложение валюты на рынке летом будет зависеть от качества и состояния урожая, так как аграрии выступают главными экспортерами.

Как сообщали Українські Новини, в НБУ заявили, что банковский сектор успешно прошел первый этап коронакризиса

Кроме того, после незначительного роста на прошлой неделе доллар в обменниках снова упал

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