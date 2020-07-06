После стремительного роста доллар просел. Курс валют на понедельник

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 6 июля, на 0,85 коп. до 27,1716 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 3-5 июля, на 41,01 коп. до 27,1801 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 33,8477 1 доллар США 27,1716 1 швейцарский франк 28,7105 10 иен 2,5270 10 российских рублей 3,8046 1 евро 30,5069

Как сообщали Українські Новини, в обменных пунктах киевских банков доллар перед выходными взлетел на 24 копейки, а евро вырос на 30 копеек.

Ранее сообщалось о том, что курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в четверг на 37 коп. в пятницу укрепился на 8 коп. до 27,14 UAH/USD.

Также аналитики считают, что в июле Национальный банк Украины будет удерживать курс в пределах текущих колебаний – 26,5-27 UAH/USD, а к осени он может подняться до 28,5 UAH/USD.

Кроме того, в пятницу, 3 июля, Верховная Рада уволила Якова Смолия с поста главы НБУ.