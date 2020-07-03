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03 июля 2020, пятница, 14:58 834
Финансы 2020-07-03T16:00:03+03:00
Українські Новини
Население в июне увеличило чистую сдачу валюты почти в 4 раза

Население в июне увеличило чистую сдачу валюты почти в 4 раза

Сергей Жолобецкий
Курс гривны, НБУ, Валюта, Население, Доллары, Обменники
Население продолжает сдавать валюту
Население продолжает сдавать валюту

В  то время как курс покупки доллара резко повысился, в июне население продало валюты на 177,4 млн долларов больше, чем купило.

Об этом говорится в отчетных данных НБУ, передают Українські Новини.

На наличном валютном рынке в июне чистая продажа валюты населением превысила покупку.

В июне население продало 1 280,9 млн долларов и купило 1 103,6 млн долларов.

Всего с начала года население продало на 748,2 млн долларов больше, чем купило.

В 2019 году население продало валюты на 177 млн долларов больше, чем купило.

Как сообщали Українські Новини, по итогам 2018 года население продало валюты на 9,592 млрд долларов, а купило на 11,073 млрд долларов.

Таким образом, по итогам года население продало на 1,481 млрд долларов больше, чем купило.

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 3-5 июля, на 41,01 коп. до 27,1801 UAH/USD.

Тем временем, отставку Смолия Рада рассмотрит в пятницу на внеочередном заседании.

Кроме того, финансовый комитет Рады рекомендует парламенту уволить Смолия.

Также в социальных сетях обсуждают причины и последствия ухода главы Национального банка Украины, а послы G7 отреагировали на заявление Смолия об отставке, заявив, что "подрыв" НБУ был бы большим шагом назад и поставил бы под угрозу поддержку реформ в Украине

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