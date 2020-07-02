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02 июля 2020, четверг, 10:56 86
Экономика 2020-07-02T11:00:01+03:00
Українські Новини
Доллар и евро внезапно взлетели после длительного падения. Курс валют на 2 июля

Доллар и евро внезапно взлетели после длительного падения. Курс валют на 2 июля

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, курс доллара, Курс евро
Курс доллара
Курс доллара

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 1 июля на 16,66 коп. до 26,9475 UAH/USD, курс покупки – повысился на 13,02 коп. до 26,6784 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 18,24 коп. до 29,7550 UAH/EUR, курс продажи повысился на 19,40 коп. до 30,2338 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 26,6784 26,9475 29,7550 30,2338 3,33 3,90
Максимальный 26,8000 27,1000 29,9500 30,6000 3,72 5,00
Минимальный 26,4500 26,8500 29,3500 29,9500 2,30 3,74

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 2 июля, на 10,24 коп. до 26,7700 UAH/USD.

Тем временем пециалисты ГК Forex Club считают, что в июле Национальный банк будет удерживать курс в пределах текущих колебаний – 26,5-27 UAH/USD. Помимо этого, рынок в июле ожидает "вялое движение" из-за низкой активности экспортеров и импортеров, а также ограниченного спроса на валюту со стороны населения.

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