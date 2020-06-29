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29 июня 2020, понедельник, 15:47 319
Президент 2020-06-29T16:00:03+03:00
Українські Новини
Рейтинг доверия Зеленскому впервые стал отрицательным, — КМИС

Рейтинг доверия Зеленскому впервые стал отрицательным, — КМИС

Кира Молчанова
Президент, Доверие, КМИС, Владимир Зеленский, Рейтинг Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: УП
Владимир Зеленский. Фото: УП

45% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС), не одобряют действия и заявления Президента Владимира Зеленского.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Оценивая действия органов власти в мае-июне этого года, 38% ответили, что одобряют действия и заявления Зеленского.

10% опрошенных полностью одобряют, 28% - скорее одобряют, 24% - скорее не одобряют, 21% - полностью не одобряют.

Также 18% респондентов затруднилось ответить.

 Указано, что разница между долей тех, кто одобряет действия и заявления президента, и долей тех, кто не одобряет, впервые за последний год стала отрицательной и составила минус 7 процентных пунктов.

Опрос был проведен с 20 по 23 июня методом телефонного интервью среди 2 тыс. совершеннолетних респондентов.

Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

В выборку не включаются неподконтрольные Украине территории Донецкой и Луганской областей и аннексированного Крыма.

Как сообщали Українськi Новини, 36,7% респондентов, опрошенных КМИС считают, что коронавирус был специально разработан и намеренно распространен в мире для уменьшения численности населения и/или ущерба отдельным странам.

По данным КМИС на сентябрь-октябрь 2019 года 64% опрошенных в той или иной степени одобряли действия и заявления президента Владимира Зеленского.

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