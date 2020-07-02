У Зеленського падає рейтинг, а Порошенка зрівнявся в опитуваннях з Бойко

Серед опитаних соціологічною групою "Рейтинг" 34,6% респондентів віддали б голос на виборах глави держави за діючого президента Володимира Зеленського, хоча ще недавно йому довіряв кожен другий українець. 11,4% респондентів проголосували б за колишнього президента Петра Порошенка, а 11,2% респондентів віддали б голос за співголову фракції "Опозиційна платформа - За життя" у Верховній Раді Юрія Бойка.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Респондентів запитали, за кого б вони проголосували, якби вибори президента відбувалися найближчим часом.

Серед тих, хто голосував би і визначився з кандидатом, 7,2% віддали б голос лідеру "Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" Юлії Тимошенко, 6,7% - голові партії "Сила і честь" Ігорю Смешку, 3,4% - лідеру "Радикальної партії", колишньому депутату Верховної Ради Олегу Ляшку, 3,2% - телеведучому Сергію Притулі, по 3% - голові партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка і голові політради партії "Опозиційна платформа - За життя", депутату Верховної Ради Віктору Медведчуку, 2,8% - колишньому прем'єр-міністру Володимиру Гройсману, 2,5% - політику, видеоблогеру Анатолію Шарію, 1,2% - лідеру Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Олегу Тягнибоку, 0,7% - бізнесменові і контролеру банківської групи "ТАС" Сергію Тігіпку.

Опитування проводилося 24-28 червня серед 2 тис. повнолітніх респондентів з усіх регіонів підконтрольній території методом особистого інтерв'ю (face-to-face).

Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2,2%.

З 13 по 17 лютого 40% українців, опитаних соціологічною службою Центру Разумкова, проголосували б за діючого президента Володимира Зеленського.

У січні 2020 року діяльність президента Зеленського позитивно оцінили 60,3% опитаних (16,3% повністю позитивно, 44% – переважно позитивно). Опитування проводили фонд "Демократичні ініціативи" ім. В. Кучеріва та соціологічна служба Центру Разумкова.