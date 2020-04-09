Глава НБУ Смолий зарабатывает более 400 тыс. гривен в месяц

В то время как определена максимальная сума зарплаты, которую могут учитывать при назначении пенсии, должностной оклад главы Национального банка Якова Смолия составляет 417 285 гривен при средней зарплате сотрудников НБУ в 30 590 гривен.

Об этом Українські Новини сообщила пресс-служба НБУ.

В пресс-службе отметили, что работники Национального банка в соответствии с Законом Украины "О государственной службе" не являются государственными служащими, и на них не распространяются нормы этого закона, в частности по оплате труда и формированию должностных окладов государственных служащих.

Заработная плата работникам НБУ уплачивается не из Государственного бюджета, а из средств Национального банка, который является независимым органом, не требует отчислений из государственного бюджета и осуществляет расходы, в том числе, на оплату труда персонала, в рамках собственной утвержденной сметы административных расходов.

Политика вознаграждения работников Национального банка базируется на результатах анализа заработных плат релевантного рынка труда.

Формы оплаты труда работников Национального банка утверждает правление Национального банка.

Согласно ст. 15 Закона Украины "О Национальном банке Украины" заработная плата главы НБУ и его заместителей устанавливается в соответствии с Методикой определения заработной платы главы НБУ и его заместителей, которая утверждается Советом Национального банка.

Исходя из данной методики, заработная плата главы НБУ и его заместителей устанавливается только в виде должностных окладов.

Так, должностной оклад главы НБУ устанавливается на уровне не выше среднерыночного размер медианы фиксированной заработной платы председателей правлений банков Украины.

Размеры же должностных окладов заместителей главы НБУ определяются с применением понижающих коэффициентов от должностного оклада главы НБУ.

Согласно штатному расписанию по состоянию на 01.04.2020 членам правления Национального банка установлены следующие должностные оклады: главе Национального банка - 417 285 гривен; первому заместителю главы – 375 557 гривен; заместителям главы – 354 692 гривен.

Последний раз заработная платы главы НБУ и его заместителей пересматривалась в июле 2019 (в прошлый раз - в 2017 году).

Соответственно, с тех пор размеры должностных окладов не менялись.

Средняя заработная плата работников Национального банка в 2019 году составила 30 590 гривен.

В первом квартале этого года размеры заработной платы работников Национального банка не пересматривались, средний размер заработной платы не менялся.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров предлагает до конца 2020 года сократить наполовину зарплату чиновникам, получающим более 47 тыс. гривен, и уменьшить на 30% зарплату и вознаграждение руководителям и членам набсоветов госпредприятий и госкомпаний.

Расходы на субсидии Кабмин предложил уменьшить на 8,3 млрд гривен