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  • В Раде нашли причину для отставки руководства НБУ
17 июня 2020, среда, 21:49 805
Публикации 2020-06-17T21:50:26+03:00
Українські Новини
В Раде нашли причину для отставки руководства НБУ

В Раде нашли причину для отставки руководства НБУ

Юрий Дощатов
Яков Смолий. Фото: ubr.ua
Яков Смолий. Фото: ubr.ua

Члены комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики считают, что руководство НБУ своей деятельностью в последние годы подтверждает небезупречность деловой репутации, что является причиной для отставки главы НБУ Якова Смолия. Об этом говорится в проекте постановления ВР, подготовленном членами комитета, копия которого имеется в распоряжении Українських новин. Депутаты считают, что монетарная политики НБУ была слишком жесткой, денежно-кредитная проводилась с запозданием, на рынке гособлигаций создавалась "финансовая пирамида", а укрепление гривни было искусственным. 

Члены комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики считают, что результаты работы Национального банка Украины в 2019-2020 годах подтверждают отсутствие у руководства НБУ безупречной деловой репутации. А это может стать причиной отставки руководства НБУ, в частности главы регулятора Якова Смолия.  

Детальный анализ, на основании котрого и сделан вывод о деятельности НБУ содержится в проекте постановления ВР, подготовленном членами комитета Гетьманцова. В этом документе,  текст которого имеется в распоряжении Українських Новин, предложено признать, что НБУ с 2014 года не выполнял в полной мере свою основную конституционную функцию - обеспечение стабильности денежной единицы Украины. "Национальный банк Украины формировал и реализовывал крайне опасную для страны валютно-курсовую политику, которая искусственно углубила кризисные явления в экономике", - говорится в документе.

Денежно-кредитная политика НБУ как в 2019 году и в начале 2020 года, так и начиная с 2014 года, негативно повлиял на экономику страны, в частности "путем искусственного перетока значительных финансовых ресурсов в пирамиду государственных долговых обязательств, создав опасный дисбаланс в экономике". "Политика Национального банка Украины не способствовала защите экономики от влияния внешних негативных воздействий в течение 2019 и во время карантина в 2020 году, а также не позволила предоставить банковской системе Украины достаточную поддержку для предотвращения экономического кризиса, а значит, была неэффективной", - отмечают депутаты.

Они предлагают создать временную следственную комиссию ВР для расследования деятельности руководства НБУ и Фонда гарантирования вкладов физических лиц в 2014-2019 годах и заслушать доклад главы НБУ в течение четвертой сессии ВР.

Какие претензии к работе НБУ?

В проекте постановления, в частности, раскритикована денежно-кредитная и монетарная политика, проводимая НБУ. В нем отмечается, что из всех поставленных задач, НБУ концентрировался лишь на снижении инфляции, а действия по обеспечению макроэкономической и финансовой стабильности, расширению кредитования, монетизации экономики и экономического роста стали второстепенными.

Денежно-кредитная политика, которая осуществлялась правлением НБУ, как реакция на внутренние и внешние негативные события, проводилась с запозданием, а высокая учетная ставка способствовала значительному перетоку финансовых ресурсов в государственные долговые обязательства.

"Снижение номинальной учетной ставки в условиях одной из крупнейших в мире реальных (номинальная учетная ставка за вычетом показателя инфляции) учетных ставок и достаточных экономических оснований и возможностей было неоправданно медленным", - говорится в документе.

НБУ, отмечают депутаты, проводил сверхжесткую монетарную политику и допустил острую демонетизацию экономики. "Следует отметить, что уровень монетизации экономики (отношение денежной массы к номинальному ВВП) сократился с 58,8% в 2014 году до 34,2% в 2019 году. По сравнению с другими странами на сегодня количество денег в украинской экономике является вдвое меньше необходимого уровня", - отмечается в документе.

Члены комитета – авторы проекта постановления убеждены, что в течение последних 5 лет НБУ использовал неэффективную операционную структуру монетарной политики. "В условиях охлаждения экономики и острой демонетизации в качестве учетной ставки определена ставка по депозитным сертификатам, а не ставка рефинансирования", - говорится в проекте.

Высокие ставки по депозитным сертификатам НБУ, которые составляли от 18% до 13,5% в течение 2019 года, привели к переориентации всей банковской системы на финансовые операции с этими сертификатами и ОВГЗ и разрушили нормальное функционирование кредитного рынка.

"На фоне избыточной ликвидности в банковской системе (показатели ликвидности вдвое превышает ее нормативы) произошел коллапс кредитования реального производства (коэффициент отношения кредитов предприятиям к ВВП упал до 21% в 2019 году при нормальном уровне 60-70%), торможение экономического роста, а также обостренно падение промышленного производства и увеличение безработицы в этом секторе, а следовательно увеличение миграции активного населения за границу", - говорится в документе.

Деятельность руководства НБУ с ОВГЗ привели к негативным последствиям, которые имеют признаки "финансовой пирамиды" на рынке государственных облигаций, в том числе, вследствие искусственного укрепления курса гривни. Ревальвация гривни в 2019 году признается в проекте постановления искусственной, возникшей из-за недостаточного выкупа НБУ валюты в резервы, которая поступала в Украину вследствие притока спекулятивного капитала на рынок государственных заимствований. Кстати, из-за ревальвации не выполнялся и государственный бюджет как в прошлом, так и в текущем году. Проводя жесткую монетарную политику, не только в 2019-2020 годах, но и начиная с 2014 года, НБУ не обеспечил в пределах своих полномочий поддержки экономического роста и возобновления кредитования экономики.

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