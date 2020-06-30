Депутаты от "Слуги народа" хотят предложить Зеленскому уволить главу Нацбанка, — СМИ

Отставка главы Национального Банка Украины Якова Смолия уже обсуждалась в Верховной Раде, и теперь депутаты от "Слуги народа" хотят предложить Президенту Украины Владимиру Зеленскому уволить НБУ.

Об этом сообщает издание "# Буквы", которые опубликовали фотографию переписки депутатов в чате "Dream Team Слуга народа".

"Наша группа первой встречаться с президентом (Владимир Зеленский) завтра в 17:00. Предлагаю обсудить вопрос заранее ", - говорится в первом сообщении.

На что один из участников чата предложил обсудить с Зеленским увольнения главы Национального банка Украины Якова Смолия.

"НБУ - увольнение главы. СБУ - беспрецедентные полномочия, которые сейчас вписываются в законопроект СБУ профильным комитетом (беспрепятственный доступ к ...)", - говорится в сообщении.

Фото: Богдан Бортаков, # Буквы

Как сообщали Українські Новини, председатель Национального банка Яков Смолий рассчитывает сохранить данную должность до окончания срока своей каденции в 2025 году.

В конце апреля Несколько депутатов из фракции "Слуга народа" предлагали пригласить на заседание парламента председателя Национального банка Якова Смолия, чтобы дать оценку его работе.

Ранее сообщалось, что должностной оклад главы Национального банка Якова Смолия составляет 417 285 гривен при средней зарплате сотрудников НБУ в 30 590 гривен.