подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • Депутаты от "Слуги народа" хотят предложить Зеленскому уволить главу Нацбанка, — СМИ
30 июня 2020, вторник, 20:29 818
Политика 2020-06-30T21:15:02+03:00
Українські Новини
Депутаты от "Слуги народа" хотят предложить Зеленскому уволить главу Нацбанка, — СМИ

Депутаты от "Слуги народа" хотят предложить Зеленскому уволить главу Нацбанка, — СМИ

Кира Молчанова
НБУ, Нацбанк, Слуга народа, Яков Смолий
Часы на здании НБУ
Часы на здании НБУ

Отставка главы Национального Банка Украины Якова Смолия уже обсуждалась в Верховной Раде, и теперь депутаты от "Слуги народа" хотят предложить Президенту Украины Владимиру Зеленскому уволить НБУ.

Об этом сообщает издание "# Буквы", которые опубликовали фотографию переписки депутатов в чате "Dream Team Слуга народа".

"Наша группа первой встречаться с президентом (Владимир Зеленский) завтра в 17:00. Предлагаю обсудить вопрос заранее ", - говорится в первом сообщении.

На что один из участников чата предложил обсудить с Зеленским увольнения главы Национального банка Украины Якова Смолия.

"НБУ - увольнение главы. СБУ - беспрецедентные полномочия, которые сейчас вписываются в законопроект СБУ профильным комитетом (беспрепятственный доступ к ...)", - говорится в сообщении.

Фото: Богдан Бортаков, # Буквы

Как сообщали Українські Новини, председатель Национального банка Яков Смолий рассчитывает сохранить данную должность до окончания срока своей каденции в 2025 году.

В конце апреля Несколько депутатов из фракции "Слуга народа" предлагали пригласить на заседание парламента председателя Национального банка Якова Смолия, чтобы дать оценку его работе.

Ранее сообщалось, что должностной оклад главы Национального банка Якова Смолия составляет 417 285 гривен при средней зарплате сотрудников НБУ в 30 590 гривен.

Больше новостей о: НБУ Нацбанк Слуга народа Яков Смолий

Гривна укрепляется. Официальный курс нацвалюты на ...
Иностранцы вывели из Украины более $11 млрд с нача...
Рейтинг "Слуги народа" падает, ОПЗЖ и "Евросолидар...
Смолий рассчитывает возглавлять Нацбанк до 2025 го...
Киев отложил переход на е-билет и разрешил льготникам ездить бесплатно
Количество областей, не готовых к смягчению карантина, увеличилось
Новости
Зеленский хочет реформировать таможню 21:21
Грозы, град и шквалы накроют часть Украины в среду. Прогноз погоды на 1 июля 21:00
Что плохого в моей груди?: Клитина объяснила, почему объявила о новой партии в купальнике 20:47
Часы на здании НБУ
Депутаты от "Слуги народа" хотят предложить Зеленскому уволить главу Нацбанка, — СМИ 20:29
В Киеве три станции метро закрывали в час пик: взрывчатку не нашли 20:27 Дополнено
больше новостей
Владислав Безрук. Фото: Instagram/mamont_33
Харьковский бизнесмен потратил в одесском клубе 124 тысячи гривен 20:17
На лошади в супермаркет. Фото: Информатор
В Киеве полуголый мужчина на коне въехал в магазин за пивом 19:53
Количество областей, не готовых к смягчению карантина, увеличилось 12:57
Рейтинг "Слуги народа" падает, ОПЗЖ и "Евросолидарности" — растет, — соцопрос 12:51
За долги по коммунальных услугах могут отобрать квартиру: в каких случаях 06:15
больше новостей
Галина Третьякова. Фото: strana.ua
"Слуга народа" Третьякова заявила, что родственники пропавших без вести на Донбассе наживаются на льготах 21:14
Владислав Безрук. Фото: Instagram/mamont_33
Харьковский бизнесмен потратил в одесском клубе 124 тысячи гривен 20:17
За долги по коммунальных услугах могут отобрать квартиру: в каких случаях 06:15
Турчинов возглавил избирательный штаб "Евросолидарности" 14:11
Нацполиция хочет закупить 150 спецавтомобилей на 72 млн гривен 09:21
больше новостей
Киев запускает городскую электричку. Как будут двигаться поезда
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok