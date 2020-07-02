Киев усилил карантин, а Черновцы смягчили. Какие и где действуют ограничения и ослабления

Сегодня начался 113-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

На заседании Кабмина 17 июня было принято решение о продлении адаптивного карантина до 31 июля.

До этой даты осталось 30 дней.

Вчера, 1 июля, КГГА решила усилить карантинные меры в Киеве и запретить работу заведений общественного питания и развлекательных заведений после 22:00.

А с 26 июня Киевская область усилила ограничения:

проведение массовых мероприятий (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных) в помещениях,

установить максимально допустимое количество человек - 10, при условии соблюдения эпидемиологических правил;

время работы заведений общественного питания и учреждений развлекательной деятельности сократить до 22 часов.

В то же время, Житомирская область приняла решение ослабить карантин. 1 июля возобновили работу поликлиники и амбулатории (предварительная электронная запись к врачам обязательна).

Также на период карантина руководителям учреждений здравоохранения рекомендуется обеспечить ограничение контактов с посетителями медицинского персонала в возрасте 65 лет и старше.

Также возобновят работу учреждения торгово-развлекательных центров (кроме детских развлекательных зон, площадок, комнат и с ограничением времени работы до 22:00), учреждения физической культуры и спорта, спортивные залы, фитнес-центры, учреждения культуры с соблюдением соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий; учреждения по размещению (гостиницы, хостелы).

С 6 июля планируется установить график работы Центра предоставления административных услуг городского совета на период карантина с понедельника по пятницу - с 09.00 до 18.00 (обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00).

Кроме того, в Черновцах решили ослабить карантинные ограничения. Со 2 июля в общественный транспорт будут пускать всех граждан, а не только по спецпроездным справкам с работы.

С 15 июня правительство открыло пункты пропуска и контроля в аэропортах Украины, а также разрешило въезд для иностранцев из стран, где нет значительного распространения коронавируса.

Также возобновляется работа пунктов пропуска "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплынка" на административной границе с временно оккупированным Россией АР Крым и г. Севастополь.

С 10 июня, частично восстанавливается пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения в контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе, время работы ограничено с 11:00 до 14:00.

1 июня в Украине стартовал третий этап смягчения противоэпидемиологических мер, введенных ранее в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Ослабление карантинных мероприятий происходит во всех регионах страны.

Кабинет Министров принял решение ослабить карантинные ограничения с 5 июня.

Кафе и рестораны смогут принимать посетителей в помещениях, при условии соблюдения противоэпидемиологических мер; люди старше 60 лет не будут обязаны соблюдать самоизоляцию; будет восстановлено внутреннее авиасообщение, с 15 июня - международное сообщение со странами, которые будут принимать рейсы из Украины; перевозить легковыми автомобилями можно будет до пяти человек, включая водителя (без учета детей до 14 лет).

С 1 июня разрешена работа тренажерных залов, спортивных площадок и бассейнов.

Студенты высших учебных заведений, колледжей и ПТУ смогут сдавать экзамены.

Возобновляется автотранспортное и железнодорожное сообщение между регионами.

Карантин в Украине отменят, когда: процент заболевших украинцев останется неизменным как минимум на протяжении 10 дней; в больницах останется менее 50% пациентов с COVID-19.

Как сообщали Українські Новини, 30 июня количество заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Киеве увеличилось на 101 человека до 5 138.

Ранее, 30 июня, количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 664 до 44 998, количество умерших от заболевания - на 14 человек до 1 173 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев снизилось на 5,9%, количество новых летальных случаев - увеличилось на 16,7%.