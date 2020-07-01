Заболеваемость коронавирусом после однодневного роста упала

30 июня количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 664 до 44 998, количество умерших от заболевания - на 14 человек до 1 173 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев снизилось на 5,9%, количество новых летальных случаев - увеличилось на 16,7%.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українські Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 1 июля в Украине 44 998 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 173 летальных, 19 548 пациентов выздоровели.

За сутки зафиксировано 664 новых случая, выздоровело 433 человека, умерло 14 человек.

Таким образом, 30 июня показатель новых заболевших за сутки был больше, чем выздоровевших - 664 против 433.

Количество новых случаев заболевания 30 июня составило 1,5% от общего количества заболевших на 29 июня.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 1 июля составило 24 277 человек, что на 0,9% больше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования выявлено во Львовской области (5 578), в Киеве (5 138) и Черновицкой области (4 850).

В Ривненской области зафиксировано 3 784 случаев коронавирусной инфекции, в Закарпатской - 2 961 случай, в Киевской - 2 610, в Ивано-Франковской области - 2 438, в Волынской - 2 427, в Харьковской - 2 169, в Тернопольской - 1 930, в Винницкой - 1 876, в Одесской - 1 712, в Житомирской - 1 408, в Днепропетровской - 1 090 случаев.

805 случаев выявлено в Хмельницкой области, 647 случаев - в Кировоградской, 645 случаев - в Черкасской, 572 случая - в Запорожской, 538 случаев - в Черниговской, 484 случая - в Донецкой, 447 случаев - в Николаевской, 319 случаев - в Полтавской, 297 случаев - в Сумской, 193 случая - в Херсонской и 80 случаев - в Луганской области.

Как сообщали Українські Новини, Киевская область усилила карантин с 26 июня: какие ограничения вступили в силу.

Также Львовская область десятый день лидирует по количеству больных коронавирусом.