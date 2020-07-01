Киев усилил карантин. Запрещена работа кафе и развлекательных заведений после 22:00

В то время, как Житомирская область ослабила карантин, Киевская городская государственная администрация (КГГА) запретила работу заведений общественного питания и развлекательных заведений после 22:00.

Об этом мэр Киева, председатель КГГА Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"В соответствии с постановлением правительства, город принял решение об усилении противоэпидемических мероприятий в столице. В частности, ограничено время работы заведений общественного питания и развлекательных заведений (в том числе, кинотеатров) - до 22:00. Ограничено также проведение массовых мероприятий культурного, развлекательного, спортивного, рекламного характера - до 22:00", - сказал он.

Кличко отметил, что ограничения - вынужденные и направлены на сдерживание распространения болезни.

"И город будет выполнять такое решение правительства", - подчеркнул Кличко.

Как сообщали Українськi Новини, 30 июня количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 664 до 44 998, количество умерших от заболевания - на 14 человек до 1 173 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев снизилось на 5,9%, количество новых летальных случаев - увеличилось на 16,7%.

Также Киевская область усилила карантин с 26 июня: какие ограничения вступили в силу.