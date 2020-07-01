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01 июля 2020, среда, 13:07 41
Общество 2020-07-01T13:08:08+03:00
Українські Новини
В Киеве почти вдвое за сутки выросла заболеваемость коронавирусом

В Киеве почти вдвое за сутки выросла заболеваемость коронавирусом

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, Коронавиурс в Киеве
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

30 июня количество заболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Киеве увеличилось на 101 человека до 5 138 по сравнению с прошлыми сутками.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Количество жителей Киева, у которых за прошедшие сутки выявили коронавирус, увеличилось еще на 101 человека. На сегодняшний день в столице уже 5 138 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сказал он.

Среди заболевших 46 женщин в возрасте от 19 до 83 лет и 48 мужчин от 18 до 83 лет, а также 3 девочки (1, 6 и 14 лет) и 4 мальчика (от 1 месяца до 14 лет).

Также заболели 7 медиков.

В больницы столицы госпитализированы 9 больных, а другие лечатся на самоизоляции под контролем медиков.

Выздоровели за минувшие сутки 35 киевлян.

Всего коронавирус преодолели 1 598 столичных жителей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском и Днепровском районах - по 15, в Дарницком - 14, в Деснянском - 11 случаев.

Как сообщали Українськi Новини, Киевская городская государственная администрация (КГГА) запретила работу заведений общественного питания и развлекательных заведений после 22:00.

Также 30 июня количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 664 до 44 998, количество умерших от заболевания - на 14 человек до 1 173 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев снизилось на 5,9%, количество новых летальных случаев - увеличилось на 16,7%.

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