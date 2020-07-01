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01 июля 2020, среда, 16:19 1069
Общество 2020-07-01T17:00:01+03:00
Українські Новини
Под Кропивницким абитуриенты опоздали на ВНО, потому что толкали автобус

Под Кропивницким абитуриенты опоздали на ВНО, потому что толкали автобус

Ольга Фандорина
ВНО, Абитуриенты, выпускники, ВНО-2020

В Кировоградской области трое абитуриентов из-за сломанного транспорта не успели попасть на экзамен. Им пришлось толкали автобус, который заглох посреди дороги.

Об этом говорится в сюжете ТСН, видео обнародовано в Youtube, 30 июня.

В областном управлении образования проводят расследование, по собственному ли желанию дети толкали автобус, или их заставили это делать. Также сообщили, что выпускники будут проходить тестирование на дополнительной сессии.

Как сообщали Українські Новини, вступительная кампания в вузы начнется 1 августа.

Ранее Мандзий заявила, что возврат средств за пробное внешнее независимое оценивание (ВНО) начнется с 1 июля.

В основной сессии Внешнего независимого оценивания примут участие 379,5 тыс. человек.

Владимир Зеленский одобрил в этом году добровольное прохождение Внешнего независимого тестирования выпускникам, которые получают общее среднее образование в 2019/2020 учебном году, в связи с коронавирусом.

Ранее Минобразования опубликовало инструкции, как сдать тестирование.

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