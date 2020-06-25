ВНО-2020: Минобразования опубликовало инструкции, как сдать тестирование

Сегодня официально началась основная сессия ВНО-2020 в Украине и украинский центр оценивания качества образования создал видеоинструкции для популярных предметов ВНО. Об этом сообщают в УЦОКО. Видеокомментарии эксперты подготовили на основе задач нынешнего пробного тестирования. Работники центра подробно разбирают каждое задание, предоставляют развернутые объяснения на вопросы и делятся советами, как успешно сдать ВНО в 2020 году. Так, на YouTube-канале iLearn доступны видеоинструкции к следующим предметам: украинский язык и литература, история Украины, математика и английский язык. Вступительная кампания в вузы начнется 1 августа. Как сообщали Українські Новини, ранее Мандзий заявила, что возврат средств за пробное внешнее независимое оценивание (ВНО) начнется с 1 июля. Госкомиссия по техногенно-экологической безопасности разрешила провести ВНО. Ранее министерство продлило дополнительную регистрацию на ВНО 2020 с 25 мая по 9 июня для отдельных категорий лиц. Также выпускники школ и высших учебных заведений не подлежат военному призыву летом этого года, хотя его планировали провести в мае-июне.