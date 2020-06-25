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25 июня 2020, четверг, 18:51 260
Общество 2020-06-25T20:15:01+03:00
Українські Новини
ВНО-2020: Минобразования опубликовало инструкции, как сдать тестирование

ВНО-2020: Минобразования опубликовало инструкции, как сдать тестирование

Ольга Фандорина
ВНО, ВНО-2020, Объяснение, Инструкции

Сегодня официально началась основная сессия ВНО-2020 в Украине и украинский центр оценивания качества образования создал видеоинструкции для популярных предметов ВНО. Об этом сообщают в УЦОКО.

Видеокомментарии эксперты подготовили на основе задач нынешнего пробного тестирования. 

Работники центра подробно разбирают каждое задание, предоставляют развернутые объяснения на вопросы и делятся советами, как успешно сдать ВНО в 2020 году. Так, на YouTube-канале iLearn доступны видеоинструкции к следующим предметам: украинский язык и литература, история Украины, математика и английский язык.

Вступительная кампания в вузы начнется 1 августа.

Как сообщали Українські Новини, ранее Мандзий заявила, что возврат средств за пробное внешнее независимое оценивание (ВНО) начнется с 1 июля.

Госкомиссия по техногенно-экологической безопасности разрешила провести ВНО.

Ранее министерство продлило дополнительную регистрацию на ВНО 2020 с 25 мая по 9 июня для отдельных категорий лиц. Также выпускники школ и высших учебных заведений не подлежат военному призыву летом этого года, хотя его планировали провести в мае-июне.

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