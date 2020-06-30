Сегодня в Украине пройдет ВНО-2020 по украинскому языку. Что нужно знать абитуриентам

Во вторник, 30 июня, в Украине состоится Внешнее независимое оценивание по украинскому языку. О том, что необходимо знать и помнить абитуриентам, сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Во избежание большого скопления возле входов в пункты тестирования допуск участников к пункту начнется в 9:50 и продлится до 10:50. Если абитуриент прибудет в пункт тестирования после 10:50, его не допустят к участию в ВНО.

Вход участников в пункты проведения ВНО будет разрешен только при наличии следующих документов:

оригинала сертификата внешнего независимого оценивания, паспорта или иного документа, серия (при наличии) и номер которого указаны в сертификате; приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники самостоятельно должны распечатать с информационной страницы.

Если абитуриент не предъявит вышеперечисленные документы, он не будет допущен к ВНО.

Абитуриентам рекомендуют взять с собой 2−3 ручки черного цвета и бутылку питьевой воды без этикетки, средства индивидуальной защиты, которые участник ВНО сможет положить на свой рабочий стол и при необходимости воспользоваться.

Во время прохождения теста запрещено иметь при себе каких-либо средств связи, устройств считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, печатных и рукописных материалов, которые не предусмотрены процедурой тестирования.

Как сообщали Українські Новини, вступительная кампания в вузы начнется 1 августа.

Ранее Мандзий заявила, что возврат средств за пробное внешнее независимое оценивание (ВНО) начнется с 1 июля.