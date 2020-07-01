Порошенко пришел на допрос в ГБР

Бывший Президент Петр Порошенко, который не явился на допрос во вторник, пришел на него в Государственное бюро расследований (ГБР) сегодня, 1 июля.

Об этом свидетельствует его трансляция в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Спасибо каждому из вас, кто сегодня является неравнодушным, кто вышел под ГБР. Сейчас я иду к этим нечестивцам, чтобы сказать им все, что я о них думаю", - сказал он.

Также Порошенко заявил, что власть расправляется с такими патриотами, как он, депутат Верховной Рады от "Европейской солидарности" Софией Фединой, волонтером Марусей Зверобой (Еленой Самбул), бывшим депутатом Рады от "Народного фронта" Татьяной Черновол, а также рядом волонтеров и добровольцев.

Как сообщали Українськi Новини, 3 уголовных производства, в которых фигурирует Порошенко, были закрыты в связи с отсутствием в действиях эес-президента состава преступления.

Ранее Печерский районный суд Киева отложил до 1 июля рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения Петру Порошенко.