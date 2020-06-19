подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
19 июня 2020, пятница, 10:25 172
Судебная власть 2020-06-19T10:45:01+03:00
Українські Новини
Отсутствует состав преступления. Три дела против Порошенко закрыли

Отсутствует состав преступления. Три дела против Порошенко закрыли

Анна Рудык
Петр Порошенко, Ирина Венедиктова, Дело против Порошенко, Офис Генпрокурора
Петр Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko
Петр Порошенко. Фото: Twitter/@poroshenko

3 уголовных производства, в которых фигурирует бывший Президент Петр Порошенко,  который перенес похороны своего отца, чтобы прийти на судебное заседение, были закрыты в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора, передают Українськi Новини.

По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, все три дела были закрыты на минувшей неделе.

"На прошлой неделе в связи с отсутствием состава преступления были закрыты три уголовных производства", - говорится в сообщении.

Эти уголовные производства были открыты по заявлениям о неправомерных действиях.

Речь идет о деле о возможном незаконном назначении членов Высшего совета правосудия, о возможных незаконных действиях, которые выразились в давлении на судей Окружного админсуда Киева и о деле о законности назначения премьер-министра.

Как сообщали Українськi Новини, суд отложил рассмотрение меры пресечения Порошенко до 1 июля. Печерский районный суд Киева в четверг, 18 июня, должен был рассмотреть избрание для бывшего Президента Петра Порошенко, которому сообщили о подозрении, меры пресечения.

Также бывший Президент Петр Порошенко заявляет, что против него открыли уголовное производство о разжигании межрелигиозной вражды путем получения томоса и создания Православной церкви Украины (ПЦУ).

Больше новостей о: Петр Порошенко Ирина Венедиктова Дело против Порошенко Офис Генпрокурора

Дело против Порошенко за разжигание вражды при пол...
Суд отложил рассмотрение меры пресечения Порошенко...
НАПК проверяет сведения о возможном конфликте инте...
Офис Генпрокурора отстранил своего сотрудника от д...
Количество новых зараженных коронавирусом за сутки приближается к тысяче
Подозреваемого в заказе нападения на Гандзюк Мангера арестовали до конца июля
Новости
Доллар и евро обвалились перед выходными. Курс валют на 19 июня 10:51
Турецкой издание перепутало жену Зеленого с Верой Брежневой. Скриншот: Бабель
В Турции написали о коронавирусе у Елены Зеленской, перепутав ее с Верой Брежневой 10:48
МВФ допускает следующий пересмотр программы сотрудничества с Украиной в сентябре 10:48
В 2019 году "Криворожгаз" присоединил к газовым сетям 34 новых объекта 10:46 Пресс-релиз
Мэр Конотопа Семенихин нашел в багажнике своего автомобиля пять боевых гранат 10:37
больше новостей
Список всех поездов "Укрзализныци" в условиях карантина 15:12
У Малюськи не хватило денег, чтобы купить на аукционе конфискованную собаку 22:17
Как перевести кубы газа в киловатт-часы: простая и понятная инструкция 12:41
Скриншот:facebook.com/CizinecNeniOtrok
В Чехии украинец голодал шесть дней, так как завод не выплачивал зарплату заробитчанам 12:39
В "Нефтегазе" объяснили, нужно ли менять счетчики при переходе с куб. м на киловатт-часы 09:58
больше новостей
Как перевести кубы газа в киловатт-часы: простая и понятная инструкция 12:41
После протестов в метро Киева произошла драка участников акций 18:30
В СМИ появился обвинительный акт Пояркову за передачи про Зеленского 00:00 Документ
У Малюськи не хватило денег, чтобы купить на аукционе конфискованную собаку 22:17
Список всех поездов "Укрзализныци" в условиях карантина 15:12
больше новостей
Отсутствует состав преступления. Три дела против Порошенко закрыли
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok